Samsung porta l'innovazione Galaxy ai Giochi Olimpici Giovanili Dakar 2026

I Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026 saranno ricordati come il primo evento olimpico nella storia ospitato dal continente africano, e si preannunciano come una celebrazione senza precedenti dello sport giovanile globale.



Samsung Electronics rinnova il proprio impegno al fianco dei giovani atleti, portando nei luoghi di gara e oltre le sue soluzioni più innovative, plasmate dalla tecnologia Galaxy.



Nel corso dell'evento, la multinazionale offrirà nuove modalità di racconto delle competizioni, consentendo ad atleti, spettatori e appassionati di vivere e condividere i momenti più emozionanti dei Giochi con strumenti digitali sempre più intuitivi e coinvolgenti.



Tra le novità più attese figura il debutto di Victory Selfie, esperienza pensata per immortalare e celebrare i traguardi raggiunti dagli atleti, rafforzando lo spirito di condivisione della vittoria.



Non meno rilevante sarà la Samsung Open Station, spazio dedicato agli atleti che offrirà esperienze esclusive e occasioni di incontro grazie alla tecnologia. Qui, lo sport e l'innovazione si incontreranno per dare vita a ricordi indimenticabili che andranno oltre la gara.



Attraverso queste iniziative, la tecnologia Galaxy verrà proposta come strumento fondamentale per vivere, celebrare e condividere i momenti più significativi dei Giochi Olimpici Giovanili. Dalle nuove modalità di racconto delle competizioni al debutto di Victory Selfie, fino alle esperienze dedicate agli atleti nella Samsung Open Station, la tecnologia diventa uno strumento per vivere, celebrare e condividere i momenti più significativi dei Giochi.



Con il suo rinnovato impegno, Samsung punta a rafforzare il legame tra tecnologia e sport, dando voce alle nuove generazioni di atleti e promuovendo valori di innovazione, inclusività e partecipazione.