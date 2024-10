CESARE CREMONINI: “Ora che non ho più te” al 3° posto tra i singoli più venduti

Il nuovo singolo di CESARE CREMONINI, “Ora che non ho più te”, si conferma ai vertici delle classifiche. Il brano, infatti, continua la scalata nella classifica dei singoli più venduti (FIMI/GFK) in Italia conquistando il 3 posto. Mentre rimane, per la seconda settimana, al #1 della classifica dei brani più trasmessi in radio (EarOne).

Il brano, inoltre, è nella top10 dei singoli più ascoltati su Spotify Italia da settimane e nella top5 della classifica di Apple Music Italia. È anche la canzone più ricercata in assoluto sulla piattaforma Shazam, mentre il videoclip continua ad essere fra i 10 video musicali più visti in assoluto su YouTube. Un grande successo che fa di “Ora che non ho più te” un altro importante tassello della venticinquennale carriera di Cesare Cremonini e di un repertorio di successi unico nel panorama italiano.

Intanto cresce l’attesa per vedere CESARE CREMONINI dal vivo negli stadi, come conferma la partenza esplosiva a poche settimane dall’apertura delle prevendite, con oltre 430.000 biglietti venduti, numerosi concerti che hanno già fatto registrare il tutto esaurito (le due date di Bologna, la prima data di Milano, Napoli e Messina) e fatto raddoppiare le città di Milano, Roma e Bari.

Queste le date del “CREMONINI LIVE25”: 8 giugno LIGNANO, 15 giugno (sold out) e 16 giugno MILANO, 19 giugno (sold out) e 20 giugno (sold out) BOLOGNA, 24 giugno NAPOLI (sold out), 28 giugno MESSINA (sold out), 3 e 4 luglio BARI, 8 luglio PADOVA, 12 luglio TORINO, 17 e 18 luglio ROMA.