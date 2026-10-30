Chery svela iCAUR V25 e accelera su robotica e mobilità aerea all'User Summit 2026

Chery presenta il nuovo SUV elettrico iCAUR V25 e avanza su robotica, guida autonoma e mobilità aerea nell'International User Summit 2026 di Wuhu.

Chery ha concluso a Wuhu l'International User Summit 2026, evento che ha visto la partecipazione di migliaia di partner, clienti e giornalisti da tutto il mondo sotto il leitmotiv High Tech for Our Future Life. La casa automobilistica cinese si è focalizzata su innovazione e nuove frontiere tecnologiche, presentando il debutto mondiale del SUV elettrico iCAUR V25 e illustrando i piani di espansione globale dei suoi marchi OMODA e JAECOO.

Il nuovo iCAUR V25 completa la serie V accanto ai già affermati V23 e V27, puntando su una versione completamente elettrica e una ad autonomia estesa. Caratterizzato da un design ispirato al concetto Future Classic, il V25 offre grandi possibilità di personalizzazione. La serie V si distingue anche per i successi in ambito internazionale: il V27 si è aggiudicato il riconoscimento come miglior abitacolo nella categoria Premium Car al Torino Automotive Design Award 2026. Attualmente la gamma iCAUR è commercializzata in oltre 40 mercati ed è attesa in Italia nel primo trimestre del 2027.

OMODA e JAECOO confermano la crescita esponenziale con oltre 1,4 milioni di veicoli venduti e la presenza in 79 mercati, che diventeranno 99 nel 2027 grazie al prossimo ingresso in Corea del Sud, Giappone, Norvegia e Finlandia. La gamma OMODA crescerà fino a sei modelli entro tre anni, includendo nuove proposte tra cui un modello di segmento B e una berlina ammiraglia di oltre cinque metri. Tra le novità è stato presentato anche OMODA X, il primo Cross Off-Road Vehicle del marchio.

Nel corso del summit è stato svelato AURA, il primo concept car LEPAS, che anticipa un'evoluzione stilistica fondata sulla filosofia Leopard Aesthetics.

Chery non si limita al mondo automotive, ma si lancia anche nella robotica, nella guida autonoma e nella mobilità aerea. Al centro di queste innovazioni c'è CheryMind, un modello fondazionale di intelligenza artificiale fisica sviluppato dal gruppo insieme a chip proprietari. AiMOGA Robotics ha presentato Mobo, il primo robot umanoide per uso domestico, affiancato da robot specifici per accoglienza, sicurezza, sanità e ispezione. Le consegne mondiali di robot AiMOGA hanno già superato le 3.000 unità in più di 60 Paesi.

Una delle attrazioni principali è stata la presentazione di un robotaxi di livello 4, sviluppato per mercati internazionali e capace di gestire in modo totalmente automatico sia i viaggi sia la ricarica della batteria.

Nel settore della mobilità aerea, il prototipo Lingxiao J506 rappresenta una delle innovazioni più audaci: si tratta di un velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (VTOL) progettato per il trasporto passeggeri, capace di superare i 350 km/h e raggiungere ben 1.000 km di autonomia.

Per quanto riguarda l'energia, Chery punta alla realizzazione di 20.000 stazioni Vehicle-to-Grid (V2G) a livello globale entro il 2029. Questa tecnologia all'avanguardia permette alle auto elettriche di interagire con la rete elettrica, fungendo da accumulatori mobili e contribuendo alla stabilità dell'approvvigionamento energetico. I sistemi ad alta tensione basati sugli stessi algoritmi sono già impiegati in agricoltura, automatizzando lavorazioni su oltre 66.700 ettari.

Fondata nel 1997 a Wuhu, il Gruppo Chery ha superato nel luglio 2026 l'importante traguardo di 20 milioni di veicoli venduti a livello mondiale, con una presenza in oltre 130 Paesi e 7 milioni di clienti esteri. Il portafoglio tecnologico comprende più di 400 tecnologie innovative, dalla batteria Rhino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e all'ibrido super CSH (Chery Super Hybrid). Con un organico di 150.000 persone, di cui oltre 20.000 all'estero, il gruppo ha raggiunto nel 2026 la posizione 383 della classifica Fortune Global 500, con 41,778 miliardi di dollari di ricavi.

Le tecnologie nate dall'auto sono sempre più trasversali, dalla robotica alla mobilità aerea, a conferma della volontà del Gruppo Chery di guidare la trasformazione dell'industria della mobilità e dell'innovazione globale.