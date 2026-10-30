Toyota e Waymo lanciano in Giappone il primo servizio di ride-hailing completamente autonomo

Toyota e Waymo annunciano dal 2027 una flotta di bZ4X autonome per ride-hailing in Giappone, puntando sulla sicurezza stradale e una mobilità inclusiva.

Toyota e Waymo hanno annunciato una nuova fase della loro collaborazione per la guida autonoma, segnando un passo decisivo verso strade più sicure e una maggiore libertà di movimento per tutti.

A partire dal 2027, le due aziende lanceranno le attività di test e validazione di una flotta di Toyota bZ4X a guida autonoma in Giappone. Questo progetto rappresenta il primo servizio di ride-hailing completamente autonomo con veicoli prodotti integralmente nel paese. La partnership prevede anche un'espansione in futuro verso il Regno Unito e altri mercati internazionali serviti da Waymo.

I veicoli saranno realizzati nello stabilimento Toyota di Takaoka, nella città omonima all'interno della Prefettura di Aichi, gestendo internamente anche l'integrazione hardware sviluppata da Waymo per la guida autonoma. L'obiettivo è accelerare la diffusione internazionale di veicoli autonomi di livello 4, dotati di standard di sicurezza già testati su strada. Una maggiore automazione contribuirà a ridurre gli incidenti causati da errore umano e amplierà le opportunità di mobilità, specialmente per chi incontra difficoltà negli spostamenti.

La Toyota bZ4X sarà inoltre configurata per offrire un elevato comfort e accessibilità: tra le dotazioni figurano ampio spazio per le gambe dei sedili posteriori, porte automatiche, portellone elettrico e illuminazione ambientale che permettono un'entrata e uscita dal veicolo semplice e intuitiva.

Toyota e Waymo stanno valutando ulteriori applicazioni della tecnologia di guida autonoma su vetture destinate ai clienti privati. Con il contributo di Woven by Toyota, le due aziende continueranno a esplorare come i dati operativi e le tecnologie di Waymo possano incrementare la sicurezza di tutto il sistema della mobilità.

Sul tema della sicurezza, Dmitri Dolgov, Co-Chief Executive Officer di Waymo, afferma: L'impegno di Toyota verso l'obiettivo di zero incidenti stradali è profondamente in sintonia con la nostra visione in Waymo e siamo orgogliosi di collaborare per rendere le strade più sicure per tutti. Nelle aree in cui Waymo opera, abbiamo dimostrato che la nostra tecnologia può essere fino a 20 volte più sicura rispetto alla guida umana nei casi di incidenti con lesioni gravi. La partnership con Toyota ci consentirà di portare i benefici della sicurezza e della comodità della guida autonoma a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo, inclusi mercati internazionali strategici come il Giappone. Abbiamo scelto Toyota per il profondo rispetto che nutriamo nei confronti dei suoi standard di sicurezza, affidabilità e qualità, riconosciuti a livello globale, e attendiamo con entusiasmo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione mentre espandiamo su scala mondiale la diffusione della tecnologia Waymo Driver.

Hiroki Nakajima, Executive Vice President di Toyota, aggiunge: Siamo profondamente onorati che Waymo, azienda pioniera nello sviluppo della guida completamente autonoma, abbia scelto Toyota come proprio partner. Le tecnologie per la sicurezza esprimono il loro massimo valore quando riescono a raggiungere il maggior numero possibile di persone. Questa collaborazione consentirà di accelerarne la diffusione e di renderle accessibili ai clienti in Giappone e in altri mercati attraverso i servizi di ride-hailing di Waymo. Parallelamente, Toyota continuerà a esplorare le opportunità offerte dall'integrazione tra veicoli e infrastrutture di trasporto per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale. Nessuna azienda può raggiungere da sola l'obiettivo di azzerare gli incidenti stradali, ma insieme a partner come Waymo siamo convinti di poter avanzare passo dopo passo verso questo traguardo.

Questa nuova collaborazione tra Toyota e Waymo segna una tappa fondamentale per il futuro della mobilità sicura, inclusiva ed efficiente su scala globale.