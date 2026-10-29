LEPAS porta l'eleganza globale a Wuhu: l'Italia protagonista con l'espresso

Oltre 500 partner e giornalisti internazionali hanno animato a Wuhu la prima LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, evento che pone al centro una nuova idea di eleganza automobilistica e di lifestyle condivisa fra dieci Paesi. Dal 18 al 24 ottobre, la sede del gruppo Chery ha accolto delegazioni da Italia, Grecia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Marocco, Thailandia, Cile, Kazakistan e Cina, ognuno protagonista con padiglioni nazionali pensati come esperienze immersive tra tradizione e design.

Nella suggestiva Promenade, cuore della manifestazione, il padiglione italiano ha conquistato i visitatori offrendo il rituale autentico dell'espresso, condensato in tre minuti che racchiudono la passione e l'arte del caffè nostrano. Il Regno Unito ha proposto il classico afternoon tea e la scrittura di cartoline mentre il padiglione greco ha ricreato l'atmosfera delle isole dell'Egeo con un laboratorio di komboloi, tè e pane all'olio d'oliva. I visitatori hanno potuto personalizzare oggetti di pelle negli Emirati Arabi Uniti, cimentarsi in un minigolf leopardato in Sudafrica e immergersi tra tessuti e colori tradizionali in Marocco, Thailandia, Cile, Kazakistan e Cina con esperienze multisensoriali dai tè locali agli oggetti artigianali, fino al broccato Song.

Al centro dell'evento, la LEPAS Maison ha ridefinito il concetto di showroom. Qui i partecipanti sono saliti a bordo dei modelli LEPAS, sperimentando materiali, funzioni digitali ed esplorando la Leopard Aesthetics, un vero e proprio linguaggio stilistico ispirato al movimento felino, cuore identitario del marchio. La LEPAS Maison diventa così il prototipo degli spazi esperienziali che verranno esportati nei mercati esteri, grazie anche agli accordi siglati durante la settimana con partner internazionali.

L'Italia ha avuto un ruolo centrale anche sul palco del Summit: due clienti italiani, Alessandro Fiorenza e Renato Russo, sono stati premiati come Key Opinion Customer. Il primo, fondatore della community OMODA 5, conta oltre 14.000 iscritti su Facebook e numerosi video seguitissimi; il secondo, avvocato, guida il club OMODA 9 con 3.500 follower, dando vita anche a un raduno nazionale di appassionati. Questi riconoscimenti celebrano la passione degli utenti italiani e la capacità di creare comunità digitali attorno a nuove idee di mobilità.



