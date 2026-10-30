Hyundai IONIQ 3 tra le finaliste del Car of the Year 2027: l'elettrica che punta all'Europa

Hyundai IONIQ 3 è tra le sette finaliste del prestigioso premio Car of the Year 2027, segnando così un importante successo per la nuova hatchback elettrica del marchio coreano. Progettata, sviluppata e prodotta in Europa, la IONIQ 3 vuole rispondere alle specifiche esigenze dei clienti del Vecchio Continente, con una particolare attenzione all'autonomia, al comfort e alle tecnologie di bordo. La vincitrice del riconoscimento sarà annunciata l'8 gennaio 2027 durante il Brussels Motor Show.

La IONIQ 3 si distingue per un design definito Art of Steel, una silhouette aerodinamica Aero Hatch e un coefficiente di resistenza all'aria di 0,263, tra i migliori della categoria. Il modello offre una autonomia fino a 497 km nel ciclo combinato WLTP per la versione dotata di batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici, confermandosi tra le più interessanti novità elettriche del segmento B. Il tutto con una capacità di carico di 441 litri e uno spazio interno pensato per ospitare comodamente cinque adulti.

Al centro della plancia spicca il display centrale da 14,6 pollici, il più ampio tra le dirette concorrenti, basato sulla piattaforma di infotainment PLEOS Connect e sul sistema Android Automotive OS. L'offerta tecnologica è completata da dotazioni avanzate per sicurezza e connettività, pensate per migliorare la vita quotidiana di chi sceglie la mobilità elettrica.

Hyundai posiziona la nuova IONIQ 3 con un prezzo di partenza di 29.900 euro in Europa, puntando ad ampliare il pubblico di utilizzatori di vetture a zero emissioni. Essere tra le finaliste del premio Car of the Year rappresenta un importante riconoscimento per IONIQ 3 e per il lavoro svolto durante il suo sviluppo. Il nostro obiettivo era realizzare un'auto elettrica in grado di rispondere alle esigenze dei clienti europei, combinando un design distintivo con caratteristiche ai vertici della categoria in termini di aerodinamica, autonomia e spazio interno, tecnologie avanzate e un prezzo accessibile. L'interesse dei clienti è stato significativo, con ordini che hanno superato le aspettative iniziali e confermato il positivo riscontro ottenuto dal modello fin dal suo debutto sul mercato. Questa candidatura riconosce il valore di tale combinazione e riflette la nostra ambizione di rendere la mobilità elettrica una scelta concreta per un numero sempre maggiore di persone.

Il premio Car of the Year, istituito nel 1964, è tra i riconoscimenti indipendenti più ambiti nel settore automobilistico europeo. I criteri di valutazione includono design, innovazione, prestazioni, rapporto qualità-prezzo e posizionamento sul mercato. Una giuria composta da 65 giornalisti automotive seleziona ogni anno le sette migliori vetture fra tutte le candidate, che si sfidano nella fase finale per la conquista del titolo.

Hyundai, fondata nel 1967, oggi conta su 120 mila dipendenti, numerosi stabilimenti in tutto il mondo e una posizione di spicco anche nel settore della mobilità elettrica. In Europa il brand può vantare due fabbriche tra Repubblica Ceca e Turchia, 2.100 showroom e oltre 150 mila posti di lavoro generati tra diretto e indotto. Il valore globale del marchio sale, secondo Interbrand, a 24,6 miliardi di dollari, in costante crescita.

La nomination della IONIQ 3 al Car of the Year 2027 conferma l'impegno del marchio verso un futuro sempre più elettrificato, accessibile e orientato alle esigenze dei clienti europei.