Kia EV2 tra le finaliste europee: record di sei finali consecutive per il brand

Kia EV2 è stata selezionata tra i sette modelli finalisti del Car of the Year 2027, segnando un importante successo nella storia del marchio sudcoreano. La sua candidatura rappresenta la sesta partecipazione consecutiva di Kia alla finale di uno dei più prestigiosi riconoscimenti automotive europei, un primato assoluto per un costruttore asiatico.

Il SUV elettrico compatto di segmento B è stato scelto da una giuria indipendente composta da giornalisti esperti del settore provenienti da tutta Europa. Si tratta del nono modello Kia ad arrivare in finale dal 2008, quando la Ceed inaugurò la presenza del brand tra i protagonisti della competizione. L'ascesa si è rafforzata nel 2022, anno in cui EV6 fu la prima vettura sudcoreana a vincere il titolo di Auto dell'Anno.

La solidità e la coerenza della gamma elettrica di Kia vengono così premiate, con la piattaforma Electric-Global Modular Platform che continua a valorizzare tecnologia avanzata e flessibilità dei modelli. Questa presenza ripetuta in finale testimonia la capacità di Kia di rispondere alle molteplici esigenze dei clienti europei, portando avanti una gamma 100% elettrica sempre più ampia e accessibile.

Presentata al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026, Kia EV2 rappresenta oggi il modello di ingresso alla gamma elettrica, capace di unire interni spaziosi e versatili a tecnologie di connettività finora riservate a segmenti superiori. Sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento slovacco di Žilina, la EV2 è destinata esclusivamente al mercato europeo, seguendo la scia di EV4 Hatchback e rafforzando l'investimento locale del marchio.

La nuova EV2 propone due varianti di batteria: 42,2 kWh per la versione Standard Range (fino a 317 km di autonomia WLTP) e 61,0 kWh per la Long Range (fino a 453 km WLTP). Di serie su tutta la gamma è garantita la sicurezza a cinque stelle Euro NCAP. Le configurazioni disponibili variano tra quattro e cinque posti, con diversi allestimenti tra cui GT-Line e Black-Line, per un'offerta modulabile a seconda delle esigenze.

Un'attenzione particolare è stata rivolta al comfort acustico e alla qualità della guida. Il pacchetto Noise, Vibration and Harshness (NVH) è stato progettato per ridurre al minimo rumori e vibrazioni sulle strade europee, grazie a pneumatici e vetri acustici e a materiali fonoassorbenti mirati, portando il comfort ai vertici della categoria anche nel modello entry-level.

Sul fronte dell'autonomia reale, Kia EV2 ha dimostrato eccellenti risultati nei test indipendenti NAF El Prix della Norwegian Automobile Federation, sia nelle edizioni estive sia invernali. La versione Standard Range ha superato il dato WLTP ufficiale, percorrendo 325 km, mentre la Long Range GT-Line ha raggiunto 428 km. Anche in condizioni estreme, come temperature di -21 gradi Celsius, il modello ha offerto prestazioni costanti e affidabili.

La presenza costante di Kia tra i protagonisti del Car of the Year sottolinea una visione chiara e un investimento concreto nella mobilità elettrica europea. Oggi, con EV2, il marchio sudcoreano punta a rendere la propria tecnologia accessibile a un pubblico sempre più vasto, proseguendo la strategia di sviluppo e produzione regionale che ha portato Kia al vertice dell'innovazione automobilistica nel Vecchio Continente.