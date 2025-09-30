Coccinelle sostiene la ricerca AIRC con la mini bag Beat Generation

Ottobre si tinge di rosa con Coccinelle, che anche quest’anno rinnova il proprio impegno a fianco di Fondazione AIRC in occasione della campagna Nastro Rosa 2025, dedicata alla prevenzione e alla ricerca sul cancro al seno. Dopo le iniziative intraprese nel 2023 e nel 2024, il brand conferma con concretezza la propria vicinanza al mondo femminile e alla scienza, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e del progresso medico.

Dal 2 al 19 ottobre 2025, Coccinelle devolverà il 100% del ricavato derivante dalla vendita della mini bag Coccinelle Beat Generation al finanziamento di una borsa di studio biennale. Grazie a questa iniziativa, un giovane ricercatore o una giovane ricercatrice potrà lavorare in un laboratorio d’eccellenza in Italia, contribuendo allo sviluppo di nuove terapie più efficaci contro le forme più aggressive di tumore al seno. La raccolta fondi riguarderà esclusivamente le vendite effettuate in Italia, sia attraverso il sito ufficiale coccinelle.com, sia presso le boutique monomarca e i punti vendita in franchising, restando escluse le vendite negli outlet.

La protagonista della campagna è la nuova mini bag Coccinelle Beat Generation, reinterpretazione contemporanea della storica Coccinelle Beat. Il design compatto e sinuoso, arricchito da un tocco di femminilità moderna, esprime un perfetto equilibrio tra stile casual-chic e raffinatezza. A renderla iconica è la chiusura a plettro, dettaglio distintivo che unisce tradizione e innovazione. Disponibile nelle nuance Pink Clay, Ribes, Prune e Noir, la borsa è accompagnata da un charm in pelle che riproduce il simbolo della lotta contro il cancro al seno con l’incisione “Coccinelle For Women”, trasformandola in un vero simbolo di solidarietà.