Monopoly Formula 1: il celebre gioco da tavolo accelera verso il Gran Premio d'Italia

Monopoly Formula 1 trasforma il salotto in circuito: Hasbro lancia l'edizione per il Gran Premio d'Italia, con sfide ad alta velocità e monoposto iconiche.

Il Gran Premio d'Italia si avvicina e quest'anno l'adrenalina non resta confinata solo all'asfalto di Monza: Hasbro lancia Monopoly Formula 1, una speciale edizione che promette di trasformare le serate casalinghe in veri e propri testa a testa da pista.

Il celebre gioco da tavolo si rifà il look per celebrare la classe regina del motorsport. Monopoly Formula 1 porta la tensione e la velocità delle monoposto direttamente nei salotti di appassionati e famiglie, grazie a una meccanica di gioco studiata per ricreare la competizione dei Gran Premi più famosi del mondo.

In questa versione speciale, le tradizionali pedine lasciano spazio a piccole monoposto che rappresentano le scuderie più iconiche e ai mini-caschi ispirati ai piloti più celebri. Le tanto ambite proprietà, da Parco della Vittoria a Vicolo Corto, sono state sostituite dalle gare leggendarie del calendario internazionale, offrendo così una mappa globale di sfide e possibilità.

Ogni volta che due giocatori si ritrovano sulla stessa casella, inizia una sfida a colpi di dadi per stabilire chi taglierà il traguardo per primo. L'obiettivo è conquistare i Gran Premi in tutto il mondo, difendendo la propria posizione e riscuotendo la tassa di sfida dagli avversari, proprio come accade tra i protagonisti del Circus.

Non mancano le possibilità di potenziare la propria vettura, amplificando la componente strategica e rendendo ogni partita unica e imprevedibile. Inoltre, passando dal Via, i concorrenti partecipano al Monopoly Grand Prix, avanzando nel tabellone verso la conquista dei titoli Piloti e Costruttori.

Disponibile presso i rivenditori specializzati e negli store online, Monopoly Formula 1 promette di diventare un nuovo punto di riferimento per chi ama la Formula 1 e cerca un modo originale di vivere la passione per le corse anche fuori pista.