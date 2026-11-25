Ad ottobre il mercato europeo dell'auto cresce del 3,4%, con 1.128.252 immatricolazioni contro le 1.090.994 registrate dodici mesi prima. Il risultato conferma un andamento già in ripresa, ma il quadro cambia parecchio da un Paese all'altro, soprattutto sul fronte dell'elettrico, dove l'Italia arranca.

Nei primi dieci mesi dell'anno le vendite complessive salgono a 11.682.800 vetture, con un progresso del 6,0% sulle 11.019.441 del corrispondente periodo 2025. Il confronto con il 2019 resta però negativo, con un ritardo del 12,4% sul periodo gennaio-ottobre.

Tra i cinque grandi mercati europei nessuno arretra, né nel singolo mese né nel cumulato. Ad ottobre la Francia è la più dinamica con un +7,0%, seguita dal Regno Unito con il 5,4%, dall'Italia con il 5,0%, dalla Spagna con l'1,8% e dalla Germania con l'1,7%. Nei dieci mesi la graduatoria cambia: il Regno Unito sale del 9,8%, l'Italia dell'8,3%, la Spagna del 6,2%, la Germania del 4,9% e la Francia del 4,4%. Per volumi complessivi l'Italia si conferma quarta a ottobre e occupa il terzo posto nel cumulato.

È sull'elettrico, però, che il nostro Paese registra il dato più critico. Ad ottobre la quota delle elettriche pure (BEV) in Italia scende al 5,9%, e questo colloca il Paese al penultimo posto tra 31 mercati europei, davanti alla sola Croazia. Il quadro delle vetture ricaricabili (ECV, elettriche pure e ibride plug-in insieme) non è migliore. Andrea Cardinali, direttore generale dell'UNRAE, parla di una discesa costante: "Osserviamo una caduta progressiva e sempre più allarmante. Dopo la quartultima posizione di agosto e la terzultima di settembre, il dato di ottobre spinge l'Italia ancora più in basso, in piena zona retrocessione, con una quota di auto elettriche pure di quasi sei volte inferiore alla media europea che viaggia, al netto dell'Italia, al 34,5%".

Ad ottobre le ibride plug-in (PHEV) arrivano al 12,8%, e sommandole alle elettriche il totale ECV raggiunge il 18,7%. Anche in questo caso l'Italia chiude all'ultimo posto tra i principali mercati europei, con la Francia al 48,6%, la Germania al 48,2%, il Regno Unito al 47,0% e la Spagna al 31,5%.

Nel cumulato dei primi dieci mesi la BEV italiana si ferma al 7,8% e la PHEV al 9,9%, per una quota ECV complessiva del 17,7%. La media dell'Unione a 31 mercati si attesta al 35,6%, che sale al 38,1% escludendo l'Italia.

Guardando ai singoli Paesi, in Francia sono state immatricolate 149.338 automobili ad ottobre, con una crescita del 7,0% che resta però circa il 21% sotto i livelli del 2019. Le ricaricabili vi sono aumentate del 67% e superano il 48% del mercato, trainate dalle elettriche pure che salgono al 41,5%. In Germania il mese si è chiuso con 254.492 nuove vetture, pari a un +1,7%, mentre le BEV sono cresciute di quasi l'80% fino a una quota del 37,0%. Nel Regno Unito le immatricolazioni di ottobre hanno raggiunto quota 152.730 (+5,4%), undicesimo mese consecutivo di segno positivo, e nei primi dieci mesi le sole elettriche pure hanno superato le 500.000 unità. In Spagna sono state 98.487 le auto nuove del mese (+1,8%), con le ricaricabili al 31,5%. Le emissioni medie di CO2 sono scese a 91,8 g/km ad ottobre e, nel cumulato, per la prima volta sono scese sotto la soglia dei 100 g/km, fermandosi a 99,3.

Sul fronte regolatorio si muove il dossier sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni. Le commissioni parlamentari competenti per ambiente, industria e trasporti hanno approvato il 4 novembre la propria posizione, dopo l'intesa raggiunta tra i gruppi politici. Il voto in plenaria è atteso a metà dicembre, mentre Consiglio e triloghi seguiranno nel 2027. Il testo abbassa all'87,5% l'obiettivo al 2035 sulle emissioni allo scarico, concede crediti fino al 7,5% per l'acciaio europeo a basse emissioni e parifica i carburanti ammissibili (VEEF) alle zero emissioni allo scarico. Sono previsti anche super-crediti per le piccole elettriche prodotte nell'Unione. Dal 2028 incentivi, appalti pubblici e agevolazioni fiscali saranno riservati alle vetture costruite in Europa, mentre per le flotte delle grandi imprese, con oltre 250 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato, gli obiettivi ZLEV al 2030 e al 2035 diventerebbero indicativi.

Cardinali auspica tempi rapidi: "Auspichiamo fortemente che, dopo il voto delle Commissioni e la plenaria del Parlamento europeo, il Consiglio e i successivi triloghi arrivino il prima possibile a chiudere il cantiere sul Regolamento CO2, aperto ormai da due anni".

Diverso il discorso sul cosiddetto Made in Europe, dove il direttore generale teme tempi lunghi a causa delle distanze tra operatori, famiglie politiche e Stati membri. Sulla riforma pesano infatti questioni decisive: "È una partita decisiva che inciderà su aspetti cruciali: appalti pubblici, incentivi diretti a imprese e consumatori, agevolazioni fiscali, super-crediti per le 'piccole' elettriche, fattore di utilizzo delle ibride plug-in e crediti per l'acciaio a basse emissioni".

Nelle stesse ore la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ha pubblicato il regolamento con cui la Commissione introduce, in via provvisoria, contingenti all'importazione per le auto ibride nuove, mild hybrid e plug-in comprese. La misura deriva da un'inchiesta di salvaguardia avviata il 30 ottobre. Dal primo dicembre 2026 al 18 giugno 2027 saranno attivi tetti specifici per Cina, Giappone, Turchia, Regno Unito, Corea, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti, fissati sui volumi importati nel 2025 con un aumento di circa il 15%. Il plafond complessivo vale circa 760.000 unità, di cui circa 192.000 provenienti dalla Cina. Le eventuali misure definitive sono attese entro l'estate del 2027.

Il direttore generale dell'UNRAE definisce il quadro con parole molto dure: "Ai tanti dossier ancora aperti in sede europea si aggiunge ora il contingentamento delle autovetture ibride, operativo dal 1° dicembre con appena una settimana di preavviso. Contingenti per Paese, assegnati in ordine cronologico di sdoganamento, comportano complessità gestionali e incertezze operative rilevanti per chi deve programmare oggi gli arrivi dei prossimi mesi. Siamo di fronte a una vera e propria turbolenza regolatoria che non fa bene al mercato: da troppo tempo Clienti e Operatori non dispongono più di un quadro stabile su cui programmare i propri investimenti".