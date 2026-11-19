Cinque nuove date all'Unipol Forum riportano Max Pezzali a Milano nel marzo 2027, nell'ambito del tour indoor MAX FOREVER - STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR. Le serate sono fissate per il 17, 18, 23, 24 e 25 marzo e segneranno l'ultimo capitolo milanese dello spettacolo, arrivato dopo il grande riscontro ottenuto all'Unipol Dome Milano Santa Giulia.

L'aggiunta nasce da una forte richiesta del pubblico. Le undici serate già in calendario nel palazzetto di Santa Giulia risultano quasi tutte esaurite, e così il cantante ha scelto di tornare nel capoluogo lombardo per un'ultima volta. Con queste nuove date il totale dei concerti milanesi del tour indoor sale a 16 appuntamenti complessivi.

Pezzali ha espresso tutta la sua gratitudine verso la città, dichiarandosi sinceramente imbarazzato per l'affetto ricevuto negli ultimi cinque anni. Da ragazzo, nella vicina Pavia, Milano rappresentava la meta di chi sperava di trasformare la musica in un lavoro. Il fiume Ticino sembrava separare due mondi, come se la metropoli si guardasse da un altro continente. Nella città sono legati ricordi decisivi: la ricerca di dischi e vestiti, il Rolling Stone da cui tutto ha preso il via, Radio Deejay, il concerto indimenticabile in Piazza Duomo nel 1998 e lo stadio San Siro, prima sognato da spettatore e poi calcato sul palco.

Il messaggio di saluto è racchiuso in un verso in dialetto: "Milan l'è semper un gran Milan".

Lo spettacolo parte da Pesaro, alla Vitrifrigo Arena, il 15 dicembre 2026 con quattro serate. Dopo le undici date milanesi di Santa Giulia, il tour attraversa Roma con dieci appuntamenti al Palazzo dello Sport tra il 13 e il 26 gennaio 2027. Bologna accoglie tre serate all'Unipol Arena dal 5 all'8 febbraio, mentre Firenze al Mandela Forum ospita sette concerti tra il 21 febbraio e il 3 marzo. Torino all'Inalpi Arena conta cinque tappe tra l'8 e il 14 marzo, e l'ultima data in calendario è Venezia, con tre appuntamenti all'Arena di Venezia tra il 30 aprile e il 3 maggio 2027.

A Roma si aggiunge anche una data inedita: il 27 aprile 2027 il Palazzo dello Sport ospiterà un nuovo concerto, che si affianca alle serate del 24 e 25 aprile. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 14:00 di venerdì 20 novembre in esclusiva su TicketOne, mentre dalle 11:00 di mercoledì 25 novembre i tagliandi saranno acquistabili nei punti vendita autorizzati e nelle altre prevendite online.

Il tour sarà anche l'occasione per far ascoltare dal vivo i brani di MAX FOREVER VOL.2, pubblicato il 30 ottobre in digitale e nei negozi per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. L'album raccoglie rivisitazioni dei maggiori successi, registrazioni dal vivo e materiali d'archivio, oltre a due brani inediti: Le_Ali, inserita nella seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, e Un metro alla volta.

L'organizzatore Vivo Concerti ricorda che i biglietti vanno acquistati esclusivamente nei circuiti di biglietteria autorizzati, e declina ogni responsabilità per eventuali acquisti effettuati altrove.