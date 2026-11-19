I Club Dogo saliranno sul palco dell'Alcatraz di Milano il 22 novembre, nell'ambito di Storia di Milano, lo show ideato da Don Joe. L'annuncio è stato diffuso dai canali social del gruppo, che ha così chiuso l'attesa di molti fan per la loro presenza nella serata.

Il producer aveva anticipato nuove rivelazioni e continua a svelare, un nome alla volta, i protagonisti della serata. Questa volta il colpo riguarda proprio i Club Dogo, che andranno a unirsi a un cast già ricco di artisti della scena italiana.

Accanto ai Club Dogo ci saranno Ernia, 18K, Paky, Melons, RRARI DAL TACCO, Flaco G, Promessa, Dogo Gang, J-Ax, Clementino, Rocco Hunt, MamboLosco, Boro, Lubi, Nerone, Ensi, Low-Red, Nerissima Serpe, Ketama126, Pink Take, Caneda e YD Frost. Ad aprire la serata saranno Chef P e Dero.

Il significato dell'appuntamento va oltre la semplice somma dei nomi. L'obiettivo è mettere insieme epoche diverse del rap, dai pionieri della old school fino ai protagonisti dell'attuale scena trap, in un ritrovo generazionale dedicato alla cultura urban e alla città di Milano. La visione che guida l'evento privilegia la ricerca sul suono e la dedizione al genere, mantenendosi lontana dalle mode passeggere.

Don Joe ribadisce così il suo ruolo di fondatore e guida di questo movimento, del quale è considerato uno dei producer più lungimiranti. Oltre a firmare produzioni entrate nella storia, ha saputo far dialogare generazioni diverse di artisti.

Il percorso del producer inizia nella prima metà degli anni Novanta, quando si fa strada nella scena hip hop underground italiana come beatmaker e MC, lavorando al fianco di alcuni protagonisti della old school. Alla fine del decennio incontra le Sacre Scuole e realizza le produzioni di 3 MC's al Cubo, disco diventato un riferimento per il rap italiano. Da quella collaborazione nascono il legame con Guè e Jake La Furia e, successivamente, i Club Dogo, mentre la Dogo Gang diventa un collettivo capace di lanciare una nuova generazione di artisti.

Negli anni seguenti Don Joe firma alcuni tra gli album più influenti del rap nazionale, con un sodalizio particolarmente importante con Marracash. Nel 2015 pubblica Ora o Mai Più, primo lavoro da solista, cui seguono MILANO SOPRANO nel 2021 e DON DADA nel 2023, progetti in cui convivono icone del genere e nuove promesse. Nel 2024 torna con i Club Dogo per l'album omonimo e per i grandi concerti allo stadio di San Siro.

Tra i brani più recenti del producer figurano Istinto Animale con Guè, Annalisa ed Ernia, Hikikomori insieme a Niky Savage ed Emis Killa, TAXI con RRARI DAL TACCO e Low-Red e SIAMO TUTTI CIECHI con Lubi e Promessa. Don Joe è inoltre noto per la capacità di individuare e valorizzare giovani talenti, aspetto che lo rende un anticipatore delle tendenze del rap italiano.

L'evento è prodotto e organizzato da Vivo Concerti, e i biglietti sono acquistabili su Ticketone. L'organizzazione ricorda che non risponde degli acquisti effettuati al di fuori dei canali di biglietteria autorizzati.