Eddie Redmayne torna a indossare i panni dello Sciacallo nel primo teaser della seconda stagione di The Day of the Jackal, la serie Sky Original che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Le nuove puntate arriveranno a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming soltanto su NOW.

Il filmato raccoglie le sequenze iniziali dei nuovi episodi e offre un primo assaggio di scene ad alta tensione, ambientate in diversi scenari internazionali. Accanto al teaser è disponibile anche una prima fotografia della nuova stagione, che anticipa il ritorno del celebre sicario al centro della storia.

Redmayne, che oltre a interpretare il protagonista ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo, ha alle spalle film come Il processo ai Chicago 7 e La teoria del tutto. Tra i suoi lavori figura anche The Good Nurse, mentre è atteso al cinema con Panic Carefully. Per la sua performance nella serie ha ottenuto candidature ai Golden Globe, ai Critics' Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards.

La prima stagione ha ricevuto numerose candidature ai principali premi internazionali, tra cui Golden Globe, Critics' Choice Awards, SAG Awards ed Emmy. Nel Regno Unito ha registrato una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni, diventando la nuova serie più vista di sempre, mentre il primo episodio ha raggiunto addirittura 7 milioni di telespettatori. In Italia è stata la serie Sky Original britannica più seguita di sempre.

Nel cast della nuova stagione rientrano Úrsula Corberó, Charles Dance, Chukwudi Iwuji, Eleanor Matsuura, Adam James, Christy Meyer e Corey Johnson. Tra le novità figurano Pablo Schreiber e Matt Bomer, affiancati da Weruche Opia e Pia Tjelta.

Dietro la serie c'è Carnival Films, casa di produzione pluripremiata che fa parte di Universal Global Television, divisione di Universal Studio Group. Il progetto unisce così la creatività di Universal Studio Group alla diffusione globale di Sky e Peacock. La scrittura della seconda stagione è affidata a David Harrower, mentre la regia è firmata da Brian Kirk, già candidato agli IFTA Awards per la prima stagione.

Il set ha preso vita tra Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Sam Hoyle per Sky, Sue Naegle e Ronan Bennett, mentre Lis Steele ricopre il ruolo di produttrice. Il progetto ha già trovato acquirenti in quasi 200 territori, e la distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global TV Distribution.