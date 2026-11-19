Gli artisti emergenti hanno tempo fino al 13 dicembre 2026 per candidarsi gratuitamente a CIAO Contest, la vetrina nata per scovare nuovi progetti e giovani voci della scena italiana. Il concorso richiama un'idea precisa: guardare alla musica che verrà, senza fermarsi alle proposte già consolidate.

Il contest è aperto a tutti i generi musicali, a patto che i brani siano originali, editi o inediti. Restano escluse le cover e i link privati o protetti da password, quindi il materiale deve essere accessibile a chi valuta. Dalla selezione emergeranno almeno due artisti, che avranno l'opportunità di prendere parte al programma televisivo e alla serata dal vivo della Rassegna CIAO Lucio Dalla 2027.

Nella prima fase le proposte saranno vagliate dalla Direzione Artistica dell'evento. Da questo passaggio usciranno almeno trenta artisti, ciascuno con il proprio brano, che accederanno alla tappa successiva. L'elenco dei preselezionati verrà pubblicato martedì 22 dicembre 2026.

A quel punto subentra una giuria di qualità, incaricata di indicare i finalisti entro il 12 gennaio 2027. I progetti scelti si esibiranno dal vivo a Bologna intorno alla metà di gennaio, in un luogo e in una data che verranno comunicati personalmente a ciascuno.

Terminate le performance, sarà ancora la giuria a proclamare i vincitori, con giudizio insindacabile. Gli artisti ritenuti più meritevoli potranno partecipare alle riprese del programma televisivo, girate nella Casa di Lucio Dalla.

La manifestazione è giunta alla quinta edizione e si ispira alla visione di Lucio Dalla, sempre rivolta al futuro, alla sperimentazione e alla ricerca di linguaggi inediti. Nelle quattro edizioni precedenti ha acquisito una notevole risonanza su scala nazionale, in parte grazie allo spazio riservato dalla televisione. Ogni anno vengono assegnati i Ballerini Dalla, riconoscimenti destinati ai protagonisti più rappresentativi della nuova scena, scelti per qualità, originalità e forza innovativa più che per il successo commerciale.

La rassegna è promossa e sostenuta dalla Fondazione Lucio Dalla, con il main sponsor Banca di Bologna, ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Bologna. QN Quotidiano Nazionale con Il Resto del Carlino è media partner dell'iniziativa. Tra i vincitori delle edizioni passate figurano Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Colapesce Dimartino, Daniela Pes, Dardust, Fulminacci, Lucio Corsi, Luché, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Margherita Vicario, Noemi, Paolo Benvegnù e Pinguini Tattici Nucleari.