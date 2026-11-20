CUPRA Leon si arricchisce di nuove versioni: Custom by ABT, la sportiva VZ TCR limitata a 499 esemplari e il 1.5 Hybrid da 116 CV per neopatentati.

CUPRA allarga la gamma Leon con tre novità: un nuovo motore ibrido da 116 CV pensato anche per chi ha da poco conseguito la patente, l'esordio della sportiva VZ TCR e un aggiornamento delle versioni firmate Custom by ABT.

Il tassello più accessibile è il 1.5 Hybrid da 116 CV, che apre la Leon ai neopatentati. Il modello vanta già l'età media di clientela più bassa dell'intera gamma CUPRA e ora diventa il punto di accesso al marchio per chi cerca la prima auto, senza rinunciare a design, carattere sportivo e uno stile fuori dagli schemi.

Il nuovo propulsore sarà disponibile sulla Leon nelle finiture Leon ed Edge e sulla Leon Sportstourer negli allestimenti Leon Sportstourer e Business. Con la formula CUPRA Way il prezzo parte da 175 euro al mese, oppure da 29.950 euro chiavi in mano.

Sul fronte prestazionale spicca la VZ TCR, una vettura che nasce dal motorsport e arriva su strada. Sotto il cofano lavora il 2.0 TSI da 325 CV e la produzione è limitata a 499 esemplari in tutto il mondo.

La gamma Custom by ABT si arricchisce invece della Leon VZ Extreme Custom by ABT, che introduce un kit carrozzeria dedicato e una verniciatura metallizzata. Il modello sarà proposto con motorizzazioni a benzina da 300 CV, 325 CV e 333 CV.