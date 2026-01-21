Connect with us

CUPRA conferma la partnership con Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2026

Published

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra CUPRA e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, un sodalizio che entra così nel suo quinto anno confermando la solidità di un legame costruito su valori condivisi di passione, performance e spirito racing.

L’annuncio ufficiale è stato fatto il 14 gennaio nel corso della presentazione del Team a Villa Miani, a Roma, in un evento guidato dal claim “Black and Light”. Alla cerimonia erano presenti i piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, oltre a Valentino Rossi in qualità di Team Owner, Alessio “Uccio” Salucci (Team Director), Pablo Nieto (Team Manager) e Gianluca Falcioni (CEO di VR46 Agency).

Nel quadro di questa rinnovata partnership, CUPRA conferma il proprio ruolo di Automotive Partner Ufficiale del Team e della VR46 Riders Academy, consolidando così la propria presenza nel mondo MotoGP e nel paddock internazionale. Una scelta che sottolinea come il marchio continui a identificarsi con la competizione e l’innovazione sportiva, rafforzando la propria immagine tra le realtà più dinamiche dell’automotive europeo.

Per la stagione 2026, la CUPRA Formentor VZ5, massima espressione delle prestazioni a combustione del brand, sarà l’auto ufficiale del Team e della VR46 Riders Academy. Simbolo di prestazioni senza compromessi, il modello incarna la filosofia CUPRA, che punta a combinare design avanguardistico e potenza pura.

Il logo CUPRA apparirà sulle Ducati Desmosedici GP del Team, oltre che sulle tute e sui caschi dei piloti, rendendo ancora più visibile la sinergia tra il brand automobilistico e l’universo della MotoGP. Un connubio che va oltre la semplice sponsorizzazione, trasformandosi in un rapporto di reciproca ispirazione basato su tecnologia, stile e determinazione.

Con questa conferma, CUPRA ribadisce il proprio impegno al fianco del team VR46, alimentando un progetto comune che mette al centro la ricerca delle massime prestazioni, la passione per la velocità e la costante ambizione a superare i limiti. Un esempio concreto di come l’automotive e il motorsport possano dialogare, condividendo visione e valori in un percorso di crescita condiviso.

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il ritorno di Lancia sulle strade del Principato di Monaco segna un momento storico per il marchio italiano. Dopo anni di attesa, il brand...

4 ore ago

Sport

Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo

Alfa Romeo rafforza il proprio legame con il mondo dello sport annunciando la nomina di Sara Errani come nuova Brand Ambassador. La tennista bolognese,...

23 ore ago

Moda

New Balance svela il kit Australian Open di Coco Gauff: stile, performance e poesia del movimento a Melbourne

New Balance presenta il nuovo Coco Gauff Australian Open Kit, una collezione che unisce performance tecnica, estetica raffinata ed espressione personale, pensata per accompagnare...

1 giorno ago

Spettacolo

Alberto Tomba e Jasmine Paolini nuovi ambassador di HBO Max in Italia

Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi che Alberto Tomba e Jasmine Paolini saranno i nuovi volti italiani di HBO Max, la piattaforma globale di...

1 giorno ago