Dagood YL parte il 26 novembre da Milano con il primo tour nei club: sei date in Italia tra novembre e dicembre, con band e fiati dal vivo sul palco.

Il giovane artista urban Dagood YL si prepara a salire sui palchi dei club italiani con il suo primo tour. Lo show prenderà il via giovedì 26 novembre dal Magazzini Generali di Milano e proseguirà fino a dicembre, attraversando sei località della Penisola.

Dal vivo l'artista sarà accompagnato da una band composta da chitarra, due trombe e trombone. Questi strumenti si fondono con le sonorità urban e con il corrido trap che hanno segnato la sua crescita, e l'obiettivo è offrire al pubblico un concerto più intenso, carico di energia e con una forte identità.

Le date partono da Milano e continuano il 27 novembre al Locomotiv di Bologna. Il 28 novembre la tappa è al The Cage di Livorno, mentre il 3 dicembre l'artista approderà all'Orion di Roma. Il 4 dicembre è in programma il New Age di Roncade, in provincia di Treviso, e il tour si chiude il 10 dicembre all'Hiroshima Mon Amour di Torino.

I biglietti sono disponibili su TicketOne, DICE, TicketSms e Mailticket, a seconda della città. Il tour è organizzato da BMU e Intersuoni in collaborazione con No Regular Music.

Sul fronte discografico è ora disponibile la deluxe edition di DEMONIO, IN ATTESA DELLA GRAZIA, pubblicata da No Regular Music e Warner Music Italy. Il titolo accosta due poli opposti, il lato demoniaco e la ricerca di una grazia, e apre a un immaginario in cui ambizione, eccessi e vissuto personale si mescolano. L'edizione deluxe include sette brani inediti, mentre la versione fisica raccoglie tutte e 17 le tracce del progetto.

Sul fronte video è online il clip di "Dentro l'Audi". Un trailer dal taglio cinematografico, ispirato al film "Il corvo", accompagna l'annuncio. La tracklist ufficiale comprende brani come "PENSAMENTI NUOVI", "DENTRO L'AUDI" e "MI SENTO RINGO", e include "NENA" con Twentyone21, unica collaborazione annunciata finora.

Dagood YL ha appena 17 anni ma è già uno dei nomi più discussi della scena urban italiana. Cresciuto a San Giorgio di Acilia, nella periferia sud di Roma, ha sviluppato il suo percorso in condizioni molto difficili: una stanza di casa, gli arresti domiciliari e un legame con il mondo che passava quasi solo dalla musica. A notarne il talento è stato Close Listen, talent scout di Intersuoni, che ne ha seguito da vicino la crescita fin dagli esordi.

Nel tempo il giovane artista ha ricevuto il sostegno di nomi come Ghali, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè, che sui social hanno condiviso e commentato il suo lavoro. Una tappa importante è stata l'esibizione sul palco dei Magazzini Generali di Milano come ospite dello show di Sadturs & KIID, resa possibile da un permesso speciale e segnata dal suo primo incontro dal vivo con il pubblico. Ha inoltre partecipato al Nameless Festival, durante il set dello stesso duo.

Con la fine dei domiciliari è uscito il videoclip di "Camicia e Zanotti", singolo contenuto nell'album "#FREEDAG". Il progetto è stato pubblicato in autonomia nel 2025 e poi ripubblicato da No Regular Music, con featuring di twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid. Il clip rappresenta per l'artista l'avvio di una nuova fase e porta in Italia il linguaggio dei corridos tumbados filtrato dall'esperienza delle periferie romane.

Tra i pezzi che hanno contribuito a definire il suo universo artistico figurano "Uber", "Jimmy Choo", "Mafia" e "Borse Chanel nella Town Freestyle". Il percorso prosegue con i singoli "RODRIGO RISIVI" e "LAGUCCI", mentre a luglio è arrivato l'album DEMONIO.