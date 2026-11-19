XPENG amplia la propria offensiva sul mercato europeo con G9L, il nuovo SUV elettrico di fascia alta che punta a ridefinire il concetto di lusso attraverso tecnologia, comfort e versatilità. Presentato in anteprima mondiale al Salone dell'Automobile di Parigi 2026, il nuovo modello rappresenta una delle espressioni più avanzate della strategia del costruttore cinese, sempre più orientato allo sviluppo della Physical AI applicata alla mobilità.

La lettera L sta per Luxury e identifica una vettura progettata per rispondere a esigenze differenti, dai viaggi di lavoro alla vita familiare, fino alle attività all'aria aperta. Con una lunghezza di 5.120 mm, una larghezza di 1.999 mm e un'altezza di 1.788 mm, XPENG G9L si presenta con proporzioni importanti e un abitacolo sviluppato su tre file di sedili. La gamma prevede configurazioni a sei e sette posti, con una disposizione degli interni studiata per privilegiare lo spazio e la comodità di ogni occupante.

Anche l'accesso a bordo è stato progettato per offrire un'esperienza premium. Tra le soluzioni disponibili figurano portiere elettriche intelligenti, pedane laterali ad estrazione automatica e tappeto luminoso di benvenuto, mentre i proiettori a matrice di pixel DLP possono proiettare grafiche dinamiche e informazioni direttamente sull'asfalto. La personalizzazione comprende quattro tinte per la carrozzeria, due combinazioni cromatiche per gli interni e cerchi in lega da 21 pollici nei design Petal e Starburst.

L'abitacolo rappresenta uno degli elementi più caratterizzanti del progetto. XPENG G9L introduce a livello mondiale i sedili ad adattamento attivo guidati dall'intelligenza artificiale, capaci di utilizzare sensori di precisione per adeguare la seduta alla corporatura dei passeggeri. La tecnologia interessa entrambi i sedili anteriori, con una soluzione specifica per il conducente e una configurazione Zero-Gravity per il passeggero. I rivestimenti in pelle Nappa, il riscaldamento, la ventilazione e il massaggio contribuiscono a creare un ambiente particolarmente accogliente, mentre gli schienali e i poggiapiedi regolabili elettricamente migliorano il comfort durante i trasferimenti più lunghi.

La configurazione a sei posti offre inoltre sedili individuali in seconda fila con braccioli dedicati. Grande attenzione è stata riservata anche all'insonorizzazione, attraverso vetri ad alte prestazioni acustiche, isolamento integrale e sistemi attivi di cancellazione del rumore di rotolamento. Le tendine parasole elettriche, estese su tre lati per un raggio di 270 gradi, completano un ambiente pensato per assicurare privacy e relax.

La vocazione familiare emerge anche dalla capacità di carico. Con tutti e sei i posti occupati, il bagagliaio posteriore offre 367 litri, ai quali si aggiungono i 65 litri del vano anteriore. Abbattendo la terza fila, la capacità complessiva raggiunge 1.330 litri. A bordo trovano spazio anche un vano multifunzione da 12,5 litri, utilizzabile come frigorifero o scaldavivande, uno schermo posteriore da 21,4 pollici con risoluzione 3K e un sistema audio Hi-Fi con 23 altoparlanti.

La componente digitale è affidata a un display centrale da 17,3 pollici, alla strumentazione da 8,8 pollici e a un Head-Up Display con realtà aumentata. L'assistente vocale Hey XPENG riconosce fino a sei zone distinte nell'abitacolo, mentre gli aggiornamenti Over-the-Air consentono di mantenere aggiornati i sistemi di bordo. Tra le dotazioni tecnologiche spicca inoltre l'integrazione nativa di Google Maps, accessibile direttamente dal sistema multimediale senza dover installare applicazioni o collegare lo smartphone.

Sul fronte tecnico, G9L utilizza sospensioni pneumatiche a doppia camera, ammortizzatori a controllo variabile DCC e sterzo posteriore attivo. Quest'ultimo permette di ottenere un raggio di sterzata di appena 5,5 metri, un dato particolarmente interessante considerando le dimensioni del SUV. Le sospensioni possono inoltre modificare l'altezza da terra di 70 mm rispetto alla configurazione standard, facilitando l'accesso a bordo e la gestione dei percorsi più impegnativi.

La gamma comprende tre configurazioni. La G9L 7 posti RWD Long Range Ultra utilizza un motore posteriore con 465 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 7 secondi e dichiara un'autonomia WLTP fino a 591 km. La versione 7 posti AWD Performance Ultra aggiunge un secondo motore per la trazione integrale, portando la coppia a 695 Nm e riducendo il tempo nello scatto da 0 a 100 km/h a 4,9 secondi, con un'autonomia dichiarata di 553 km. Gli stessi valori prestazionali caratterizzano la variante 6 posti AWD Performance Ultra, che si distingue per una configurazione interna ancora più orientata al comfort executive e per la presenza di serie del Pacchetto Premium Cockpit.

Tutte le versioni condividono una piattaforma a 800 Volt in carburo di silicio e una batteria da 110 kWh. La tecnologia di ricarica ultra-rapida 5C permette di passare dal 10% all'80% in appena 11,7 minuti, mentre il sistema supporta la ricarica in corrente alternata fino a 22 kW. La variante a trazione integrale può inoltre contare sulla modalità Escape Mode, sviluppata per agevolare il disimpegno del veicolo sui fondi difficili o a bassa aderenza.

Non manca una particolare attenzione all'utilizzo outdoor. La G9L raggiunge un'altezza massima da terra di 216 mm e una capacità di guado fino a 700 mm. Il gancio di traino a estrazione elettrica, omologato per carichi fino a due tonnellate, e la funzione V2L da 6 kW, che consente di alimentare dispositivi ed equipaggiamenti esterni, ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Uno dei capitoli più significativi riguarda l'intelligenza artificiale applicata alla guida. L'allestimento G9L Ultra introdurrà il sistema XPENG NGP (Next Generation Pilot), basato sull'architettura Vision-Language-Action di seconda generazione. Sviluppata per interpretare le condizioni del traffico e le specificità della rete stradale europea, questa tecnologia punta a evolvere i sistemi di assistenza alla guida, con una prospettiva di sviluppo che guarda direttamente al Livello 4 di automazione. L'attivazione è prevista progressivamente attraverso aggiornamenti OTA a partire dal 2027, subordinatamente alle normative e alle autorizzazioni dei singoli mercati.

Anche la sicurezza ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo. XPENG dichiara di aver effettuato 192 crash test e oltre 110 protocolli di prova, affiancati da un programma di validazione durato tre anni in 26 Paesi e regioni, per oltre 6,74 milioni di chilometri. La dotazione comprende fino a dieci airbag, frenata automatica d'emergenza e sistemi di assistenza avanzati. La protezione della batteria si basa invece su quattro livelli di blindatura del sottoscocca e sul sistema proprietario EIS.

XPENG G9L si prepara infine a rafforzare la presenza produttiva del marchio in Europa. Dopo il completamento dei primi test di produzione nello stabilimento Magna di Graz, in Austria, il SUV si avvia a diventare il quarto modello XPENG assemblato nel Vecchio Continente. La commercializzazione è prevista in 64 Paesi e regioni, con configurazioni e tempistiche differenziate in base ai singoli mercati. Per l'Italia, il listino prezzi sarà comunicato in prossimità dell'avvio delle vendite.