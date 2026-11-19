Settembre varca per la prima volta i confini italiani e il 2 marzo 2027 si esibirà a Londra, al The Grace, in una serata che segna l'esordio internazionale della sua carriera dal vivo. Il cantautore partenopeo inaugura così il proprio calendario del 2027 con una data che precede il tour nei club della penisola.

Il concerto londinese è prodotto da Vivo Concerti e anticipa tre appuntamenti previsti in Italia a marzo. Si parte il 9 marzo al Duel Club di Pozzuoli, in provincia di Napoli, poi toccherà al Largo Venue di Roma il 15 marzo e infine ai Magazzini Generali di Milano il 20 marzo.

Alla base di questa nuova fase ci sono l'estate appena trascorsa, con le esibizioni nei principali festival radiofonici italiani, e il riscontro dei due singoli più recenti, Due Settimane e Lentiggini, pubblicati dall'etichetta Latarma Records e distribuiti da ADA/Warner Music Italy.

Sul palco britannico Settembre proporrà i brani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, a partire da Vertebre, il pezzo con cui nel 2025 ha conquistato la vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, fino ad arrivare alle canzoni più recenti.

Andrea Settembre, classe 2001 e originario di Napoli, ha mosso i primi passi sul web e sui social, dove ha costruito una community fedele prima del debutto a X Factor nel 2023, sotto la guida di Dargen D'Amico. Con Vertebre, brano sulle fragilità generazionali e sulla vulnerabilità dei rapporti, ha poi ottenuto anche il Premio Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Jannacci e il premio Siae assegnato al videoclip migliore, mentre il Disco d'Oro è arrivato il 21 luglio di quell'anno.

Il nuovo corso musicale è iniziato con Due settimane, uscito il 3 luglio 2026 e presentato in anteprima ai Tim Summer Hits, seguito a settembre da Lentiggini, brano che conferma una scrittura matura e capace di trasformare sentimenti personali in immagini sincere.

Il live londinese sarà anche il preludio al ritorno nei club italiani, dove il cantautore ritroverà il pubblico affezionato con la sua voce graffiante e con la capacità di raccontare storie personali in cui un'intera generazione si riconosce.

I biglietti per la data londinese saranno disponibili online da venerdì 20 novembre alle ore 11:00 attraverso il circuito Alt Tickets. Per le tre tappe italiane i tagliandi sono già acquistabili sia online sia nei punti vendita autorizzati. Gli organizzatori non rispondono degli acquisti effettuati su canali non autorizzati e invitano il pubblico a rivolgersi soltanto ai circuiti ufficiali.