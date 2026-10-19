KINTO sarà Official Mobility Partner del Frosinone Calcio per la stagione 2026/2027

KINTO, la Mobility Company del Gruppo Toyota, si lega ufficialmente al Frosinone Calcio in qualità di Official Mobility Partner per la stagione sportiva 2026/2027. Questo accordo rappresenta un'importante sinergia tra due realtà orientate alla crescita sostenibile e al rafforzamento del territorio, crocevia di sport, innovazione e mobilità.

La partnership prevede la fornitura di una flotta multi-tecnologica, composta da veicoli Toyota e Lexus, per supportare tutti gli spostamenti del Club durante la stagione. L'iniziativa vede anche il coinvolgimento diretto del concessionario Toyota A. Corvi, riferimento del territorio di Frosinone, che permetterà di estendere il valore dell'accordo ben oltre i confini sportivi.

Il progetto punta infatti a sviluppare numerose iniziative locali dedicate a imprese, scuole, istituzioni e alle nuove generazioni. Lo scopo è valorizzare la conoscenza dell'ecosistema KINTO e promuovere un approccio integrato e innovativo alla mobilità sostenibile, avvicinando la comunità alle opportunità offerte dal Gruppo Toyota.

KINTO accompagnerà il club giallazzurro non solo nelle gare, ma anche in molte attività extra sportive, promuovendo incontri e confronti con gli attori principali del territorio. Secondo Mauro Caruccio, CEO di Toyota Financial Services Italia e di KINTO Italia Società Benefit, Siamo orgogliosi di diventare Official Mobility Partner del Frosinone Calcio, una realtà che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per ambizione, crescita e forte legame con il territorio. Il ritorno in Serie A rappresenta il risultato di un percorso costruito con visione e progettualità, valori nei quali ci riconosciamo pienamente. Questa partnership rappresenta per KINTO molto più di una presenza all'interno del massimo campionato italiano. Vogliamo portare concretamente la nostra idea di mobilità all'interno di una comunità fatta di tifosi, famiglie, giovani e imprese, contribuendo alle attività del Club attraverso le nostre soluzioni e sviluppando iniziative capaci di generare valore. Grazie anche al coinvolgimento del Concessionario Toyota Corvi, costruiremo un programma di attivazioni che unirà mobilità, formazione e presenza sul territorio. Una rete professionale di Concessionari partner attraverso i quali realizziamo la promessa di KINTO unendo in sinergia il ventaglio più ampio delle soluzioni elettrificate con un'offerta integrata di servizi finanziari e di mobilità.

Rosario Zoino, Amministratore Delegato del Frosinone Calcio, aggiunge: Siamo lieti di accogliere KINTO, Mobility Company del Gruppo Toyota, nella famiglia dei partner del Frosinone Calcio per la stagione sportiva 2026/2027. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del nostro Club e testimonia la volontà di affiancarci a realtà di primo piano, capaci di condividere la nostra visione di sviluppo, innovazione, cura e attenzione al territorio. La mobilità è un elemento fondamentale per una società sportiva e poter contare sull'esperienza e sulle soluzioni del Gruppo Toyota rappresenta per noi un valore aggiunto concreto. Siamo soddisfatti della prospettiva di poter sviluppare, insieme a KINTO e al concessionario Toyota A. Corvi, iniziative locali che vadano oltre l'ambito sportivo, coinvolgendo il tessuto imprenditoriale, le istituzioni, le scuole e le nuove generazioni. Come Società, crediamo che il calcio abbia una responsabilità importante nel creare connessioni, generare opportunità e contribuire alla crescita della comunità in cui opera. Per questo, siamo convinti che la partnership con KINTO possa tradursi in un progetto capace di produrre valore, raggiungendo insieme, dentro e fuori dal campo, grandi risultati al fine di promuovere consolidamento e sviluppo nel territorio.

Questa collaborazione rappresenta una piattaforma di connessioni e opportunità destinate a rafforzare il legame tra club, partner e comunità, con l'obiettivo condiviso di generare valore attraverso la mobilità innovativa e sostenibile.