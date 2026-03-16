Digital Design Days celebra 10 anni: un’edizione da record a Milano con 100 speaker internazionali

Il 2026 segna un traguardo importante per il mondo del design digitale: Digital Design Days (DDD) festeggia il suo decimo anniversario con un’edizione straordinaria in programma dal 7 al 9 maggio al Superstudio Village di Milano. Nato nel 2016 come evento indipendente, il DDD è oggi riconosciuto come il principale appuntamento italiano e uno dei più autorevoli a livello mondiale dedicati all’innovazione e alla creatività digitale.

Con oltre 4.000 professionisti attesi e un tasso di ritorno del 68%, la manifestazione si conferma punto di riferimento per designer, creativi, brand manager e innovatori provenienti da tutto il mondo. Negli anni, il DDD ha coinvolto più di 14.000 partecipanti da 126 paesi e oltre 228.000 visitatori online, guadagnandosi la definizione di Google come “uno fra i tre eventi più autorevoli e attesi a livello globale”.

L’edizione del decennale introduce una grande novità strategica: la partnership triennale con Dreel Holding Live Entertainment, la nuova factory hub fondata da Davide Bertagnon, attiva nel mercato della live communication. L’accordo mira a consolidare Digital Design Days come piattaforma ibrida capace di unire evento, contenuto e relazione, creando opportunità di incontro e scambio tra brand, imprese e community creative.

“Questa edizione rappresenta molto più di un anniversario – afferma Filippo Spiezia, Founder, Curator & Executive Creative Director di Digital Design Days – Stiamo celebrando 10 anni di eccellenza mentre guardiamo al futuro. Non è solo una reunion, ma un momento chiave per riunire la comunità globale del design digitale – creativi, agenzie, brand, startup, investitori e talenti emergenti – per un’esperienza immersiva e trasformativa.”

Sulla stessa linea, Davide Bertagnon sottolinea la valenza strategica della collaborazione: “Nei Digital Design Days e, soprattutto, nel genio del suo founder Filippo Spiezia, abbiamo da subito intravisto delle enormi potenzialità strategiche e di posizionamento, un settore nuovo, intrigante, in grande espansione e di grande attualità. Un linguaggio nuovo, accattivante e sempre più presente in molte aziende e brand di riferimento non solo a livello internazionale. Tra me e Filippo c’è stata da subito grande sintonia, ci siamo scelti a vicenda per il prossimo triennio consapevoli entrambi delle nostre capacità.”

Per celebrare i dieci anni, l’evento si presenta in una veste ampliata con tre palchi paralleli e fino a 100 speaker internazionali, che approfondiranno i temi del futuro del design, della creatività e dell’intelligenza artificiale. Le tecnologie emergenti e l’AI saranno protagoniste di casi concreti che mostreranno come questi strumenti stiano già rivoluzionando i processi creativi, produttivi e imprenditoriali.

Tra i primi nomi confermati figurano protagonisti di rilievo mondiale come Stefan Sagmeister, designer austriaco e due volte vincitore del Grammy Award; Wesley ter Haar, Chief AI Officer di Monks e co-fondatore di una delle maggiori creative company globali; Georgia Lewis Anderson, pioniera dell’AI conversazionale che ha collaborato con Microsoft e Google; Chiara Diana, VP & Chief Design Officer di Frog; Marina Willer, partner dello studio di design Pentagram; ed Emily Rickard, CEO di BUCK.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Milano (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale), del Politecnico di Milano (Scuola di Design) e dell’ADCI – Art Directors Club Italiano. Tra i partner confermati figurano anche Figma, Canva, PwC Italy come Innovation Partner e Cuadro come AI Partner.

Con il decennale, Digital Design Days consolida il proprio ruolo come piattaforma internazionale capace di raccontare le frontiere del design e dell’innovazione. Un evento che, attraverso contenuti, esperienze e connessioni, continua a ispirare una comunità globale di professionisti pronti a disegnare il futuro.