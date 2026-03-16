Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Digital Design Days celebra 10 anni: un’edizione da record a Milano con 100 speaker internazionali

Published

Il 2026 segna un traguardo importante per il mondo del design digitale: Digital Design Days (DDD) festeggia il suo decimo anniversario con un’edizione straordinaria in programma dal 7 al 9 maggio al Superstudio Village di Milano. Nato nel 2016 come evento indipendente, il DDD è oggi riconosciuto come il principale appuntamento italiano e uno dei più autorevoli a livello mondiale dedicati all’innovazione e alla creatività digitale.

Con oltre 4.000 professionisti attesi e un tasso di ritorno del 68%, la manifestazione si conferma punto di riferimento per designer, creativi, brand manager e innovatori provenienti da tutto il mondo. Negli anni, il DDD ha coinvolto più di 14.000 partecipanti da 126 paesi e oltre 228.000 visitatori online, guadagnandosi la definizione di Google come “uno fra i tre eventi più autorevoli e attesi a livello globale”.

L’edizione del decennale introduce una grande novità strategica: la partnership triennale con Dreel Holding Live Entertainment, la nuova factory hub fondata da Davide Bertagnon, attiva nel mercato della live communication. L’accordo mira a consolidare Digital Design Days come piattaforma ibrida capace di unire evento, contenuto e relazione, creando opportunità di incontro e scambio tra brand, imprese e community creative.

“Questa edizione rappresenta molto più di un anniversario – afferma Filippo Spiezia, Founder, Curator & Executive Creative Director di Digital Design Days – Stiamo celebrando 10 anni di eccellenza mentre guardiamo al futuro. Non è solo una reunion, ma un momento chiave per riunire la comunità globale del design digitale – creativi, agenzie, brand, startup, investitori e talenti emergenti – per un’esperienza immersiva e trasformativa.”

Sulla stessa linea, Davide Bertagnon sottolinea la valenza strategica della collaborazione: “Nei Digital Design Days e, soprattutto, nel genio del suo founder Filippo Spiezia, abbiamo da subito intravisto delle enormi potenzialità strategiche e di posizionamento, un settore nuovo, intrigante, in grande espansione e di grande attualità. Un linguaggio nuovo, accattivante e sempre più presente in molte aziende e brand di riferimento non solo a livello internazionale. Tra me e Filippo c’è stata da subito grande sintonia, ci siamo scelti a vicenda per il prossimo triennio consapevoli entrambi delle nostre capacità.”

Per celebrare i dieci anni, l’evento si presenta in una veste ampliata con tre palchi paralleli e fino a 100 speaker internazionali, che approfondiranno i temi del futuro del design, della creatività e dell’intelligenza artificiale. Le tecnologie emergenti e l’AI saranno protagoniste di casi concreti che mostreranno come questi strumenti stiano già rivoluzionando i processi creativi, produttivi e imprenditoriali.

Tra i primi nomi confermati figurano protagonisti di rilievo mondiale come Stefan Sagmeister, designer austriaco e due volte vincitore del Grammy Award; Wesley ter Haar, Chief AI Officer di Monks e co-fondatore di una delle maggiori creative company globali; Georgia Lewis Anderson, pioniera dell’AI conversazionale che ha collaborato con Microsoft e Google; Chiara Diana, VP & Chief Design Officer di Frog; Marina Willer, partner dello studio di design Pentagram; ed Emily Rickard, CEO di BUCK.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Milano (Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale), del Politecnico di Milano (Scuola di Design) e dell’ADCI – Art Directors Club Italiano. Tra i partner confermati figurano anche Figma, Canva, PwC Italy come Innovation Partner e Cuadro come AI Partner.

Con il decennale, Digital Design Days consolida il proprio ruolo come piattaforma internazionale capace di raccontare le frontiere del design e dell’innovazione. Un evento che, attraverso contenuti, esperienze e connessioni, continua a ispirare una comunità globale di professionisti pronti a disegnare il futuro.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

Spettacolo

Rawayana portano il loro “Dónde Es El After? World Tour” a Milano per un’unica data italiana

Motori

Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

Spettacolo

Joji annuncia il suo ritorno in Italia: unica data a Milano nel 2026

Spettacolo

Marco Masini conquista le classifiche con “Perfetto Imperfetto” e il successo di Sanremo

Giochi

Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Società

Crisi in Medio Oriente e referendum sulla giustizia: i temi di domani a “È sempre Cartabianca”

Giochi

PLAION: accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per Star Wars: Galactic Racer

Senza categoria

Jungle Julia torna con “Lode”: un nuovo capitolo tra sogno e risveglio

Motori

Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

Spettacolo

Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine: il No Borders Music Festival annuncia un concerto unico tra natura e pianoforte

Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

Giochi

“Orizzonti Pokémon – Aria di speranza”: la terza stagione arriva su Boing dal 23 marzo

Sport

CUPRA Italia diventa Official Automotive Partner della stagione 2026 di Kings League Lottomatica.sport Italy

Tecnologia

Huawei porta i pagamenti contactless sugli smartwatch: arriva Curve Pay su AppGallery

Focus

Nuova Nissan MICRA elettrica: debutto sulle strade italiane della sesta generazione

Spettacolo

Mario Biondi: da venerdì 20 marzo in radio e in digitale “CIELO STELLATO”

Tecnologia

Digital Design Days celebra 10 anni: un’edizione da record a Milano con 100 speaker internazionali

Motori

Nuova gamma V6: puro piacere di guida per Audi Q5, A5 e A6

Moda

Frange in movimento: la primavera secondo le pandorine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Huawei porta i pagamenti contactless sugli smartwatch: arriva Curve Pay su AppGallery

Huawei compie un nuovo passo nell’evoluzione del proprio ecosistema digitale in Europa e introduce una novità molto attesa dagli utenti dei suoi dispositivi indossabili....

23 ore ago

Tecnologia

Tinder lancia “Tinder Sparks 2026”: la nuova era del dating digitale

Tinder debutta con il suo primo Product Keynote, intitolato “Tinder Sparks 2026: Start Something New”, segnando una tappa fondamentale nell’evoluzione dell’app di incontri più...

4 giorni ago

Tecnologia

Samsung House apre le porte agli studenti dello IED per il “Creative Futures Day”

Un pomeriggio dedicato all’incontro tra innovazione e formazione ha animato il Creative Futures Day, evento organizzato da Samsung Electronics presso la Samsung House di...

5 giorni ago

Tecnologia

Huawei trionfa al MWC 2026 con Watch GT Runner 2 e FreeBuds Pro 5

Huawei è tornata protagonista assoluta al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, conquistando numerosi riconoscimenti grazie a due dei suoi prodotti di punta: HUAWEI...

5 giorni ago