Creative ha inaugurato la stagione dei regali con tre offerte Black Friday che arrivano fino al 65% di sconto. Il 20 novembre 2026, da Singapore, il marchio ha annunciato prezzi ribassati su tre prodotti audio pensati per musica, gaming e postazione PC.

Il ribasso più consistente riguarda l'auricolare true wireless Aurvana Ace, che scende da 149,99 euro a 51,99 euro e garantisce un risparmio immediato di 98 euro. Gli auricolari integrano driver xMEMS affiancati da driver dinamici da 10 mm, con cancellazione attiva del rumore di tipo ibrido, connessione Bluetooth 5.3 e certificazione IPX5 contro i getti d'acqua. Con la custodia l'autonomia complessiva arriva fino a 24 ore.

Lo speaker XF1 è un diffusore stereo da scrivania di tipo Hi-Fi che sviluppa 72 W RMS di potenza. Si collega via Bluetooth 6.0, dispone di porte USB-C e AUX e consente di regolare il suono tramite l'app Creative NEXUS. Il prezzo passa da 159,99 euro a 139,99 euro, ed è pensato per film, playlist e sessioni di gioco.

Per chi vuole trasformare la scrivania, il Pebble X Plus è un sistema 2.1 per PC che abbina driver da 2,75 pollici a un subwoofer compatto dedicato. Il collegamento avviene in USB-C e l'illuminazione RGB è personalizzabile. Il prezzo scende da 139,99 euro a 99,99 euro.

A rendere ancora più vantaggiosa la campagna c'è il codice BFCM, che introduce un ulteriore 10% di sconto sul prezzo Black Friday. Applicandolo al checkout dello shop Creative, l'Aurvana Ace scende a 46,79 euro, lo XF1 a 125,99 euro e il Pebble X Plus a 89,99 euro.

Per acquistare basta selezionare il prodotto sullo shop ufficiale Creative Italia, aggiungerlo al carrello e inserire il codice prima di confermare l'ordine. I prezzi valgono per il mercato italiano e il calcolo finale applica il 10% sulle quotazioni Black Friday. Importi effettivi e disponibilità vanno comunque verificati al checkout.