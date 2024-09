Dongfeng e Voyah svelano importanti novità al Salone Auto Torino

Dongfeng Motor Corporation ha sorpreso il pubblico al Salone Auto Torino 2024 con la presentazione di due modelli inediti: Voyah Courage in anteprima mondiale e Dongfeng BOX in anteprima europea. Questi veicoli rappresentano un’evoluzione significativa nel settore dell’automotive, combinando innovazione, design e sostenibilità.

Durante l’evento, la Voyah Courage ha fatto il suo debutto mondiale, affermandosi come un SUV elettrico all’avanguardia. Questo veicolo è stato progettato per ridefinire il concetto di mobilità elettrica, grazie a un design distintivo e a tecnologie avanzate. Voyah Courage ha colpito per il suo aspetto innovativo, con una griglia del radiatore illuminata, fanali posteriori OLED e un cofano ampio che migliorano l’efficienza aerodinamica. L’interno del veicolo offre un’esperienza di guida unica, trasformandosi in un vero e proprio cinema grazie all’illuminazione ambientale con 128 colori, sedili climatizzati e massaggianti, e un esclusivo schermo scorrevole OLED compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Il comfort di guida è stato garantito dal sistema CDC (Continuous Damping Control), che assicura maneggevolezza e comodità su ogni tipo di strada. Grazie al sistema a basso coefficiente di attrito (LFC), il SUV riesce anche a migliorare l’efficienza energetica. La Voyah Courage ha ricevuto numerosi consensi non solo per le prestazioni, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità: i materiali ecologici impiegati hanno ottenuto la certificazione UE OEKO-TEX Standard 100. La sicurezza non è stata trascurata, con l’uso di acciai ultraresistenti che costituiscono il 70% del telaio, garantendo una protezione eccellente che ha portato a un punteggio a 5 stelle nei test di sicurezza EuroNCAP.

Questo SUV non è solo per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza, ma anche per coloro che desiderano praticità e flessibilità. Con una capacità di traino fino a 1,7 tonnellate e tecnologie come la funzionalità V2L (Vehicle-to-Load), la Voyah Courage è perfetta per le attività all’aria aperta, permettendo di alimentare dispositivi esterni fino a 6 kW. Il sistema di ricarica ultra-rapida da 200 kW ha ridotto significativamente i tempi di ricarica, rendendo questo SUV ideale per l’utilizzo quotidiano.

In anteprima europea, la Dongfeng BOX ha catturato l’attenzione grazie al suo design compatto e alla sua versatilità. Questa citycar di quattro metri è stata progettata per offrire massimo comfort e praticità. Con un passo lungo 2.660 mm e una capacità del bagagliaio modulabile fino a 945 litri, la Dongfeng BOX ha dimostrato di essere perfetta per chi cerca una vettura adatta sia alla città che ai viaggi più lunghi.

Gli interni della Dongfeng BOX si distinguono per l’attenzione ai dettagli e al comfort: sedili reclinabili con un solo pulsante, braccioli con vani portaoggetti e un ampio schermo touch da 12,8 pollici per il sistema multimediale. Le luci soffuse e la ricarica wireless ultraveloce da 50W aggiungono un tocco di lusso e praticità. Il design esterno chic e sofisticato si completa con luci a LED a tutta larghezza, un tetto flottante a contrasto e maniglie delle porte con sensori nascosti.

Sul piano tecnologico, la Dongfeng BOX non ha deluso: il sistema Intelligent Imaging offre una visione panoramica a 540°, con il telaio virtualmente trasparente per una visibilità senza precedenti. Il parcheggio automatico e il sistema di assistenza alla guida di Livello L2 rendono l’esperienza di guida sicura e assistita. La citycar è alimentata da un powertrain elettrico Mach E 10-in-1, che garantisce un’autonomia di 330-430 km con soli 30 minuti di ricarica rapida, unendo prestazioni eccezionali a una sostenibilità avanzata.

Il CEO di Dongfeng Italia, Bruno Mafrici, ha espresso grande soddisfazione per il successo delle anteprime: “Siamo estremamente orgogliosi di presentare in anteprima mondiale Voyah Courage al Salone Auto Torino 2024, assieme a Dongfeng BOX in anteprima europea. Siamo convinti che le vetture di Dongfeng Motor Corporation incontreranno il favore degli automobilisti italiani grazie al design distintivo, alla sicurezza a 5 stelle, alle ricche dotazioni di serie e ai prezzi molto concorrenziali.”