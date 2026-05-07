Dreame lancia lavatrice, asciugatrice L9 e climatizzatore smart P-Wind 10

Dreame presenta i nuovi elettrodomestici intelligenti per la casa: lavatrice e asciugatrice L9 con AI e il climatizzatore portatile smart P-Wind 10.

Dreame Technology amplia la sua proposta di dispositivi smart per la casa con il debutto della nuova serie L9 di lavatrici e asciugatrici intelligenti e del climatizzatore portatile P-Wind 10. L'obiettivo è offrire tecnologia all'avanguardia per semplificare la vita quotidiana, con particolare attenzione a efficienza energetica e comfort.

Secondo Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU: I nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni intelligenti che consentano di risparmiare tempo, preservare le risorse e semplificare notevolmente la vita quotidiana. Con la nuova serie L9, stiamo rivoluzionando la cura del bucato grazie alla precisione garantita dall'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, il modello P-Wind10 assicura il massimo comfort climatico in ogni ambiente. Questi prodotti dimostrano come la tecnologia avanzata possa creare una casa accogliente e smart allo stesso tempo.

La lavatrice Dreame AI Inverter L9 integra un sistema AI Full-wash Control che, supportato da oltre 20.000 dati, rileva in modo intelligente il carico di bucato selezionando il programma ideale per ogni tipo di tessuto. Il sistema Circulating Spray garantisce una distribuzione uniforme del detersivo, mentre la tecnologia MousseBloom Ultra-clean Foam Wash penetra in profondità rimuovendo anche le macchie più ostinate. Ulteriori innovazioni includono FreshLoop Plasma per mantenere i capi freschi fino a 12 ore, dosaggio automatico di detersivo e ammorbidente e una manopola con display TFT per un'esperienza fluida e intuitiva.

L'asciugatrice Dreame AI Twin Inverter L9 punta su rapidità, risparmio energetico e delicatezza nei confronti dei tessuti. Il motore Twin Inverter con pompa di calore permette di asciugare rapidamente (fino a 30 minuti) salvaguardando i tessuti e riducendo la rumorosità. L'algoritmo AI DREAME Drying rileva automaticamente il grado di umidità per interrompere il ciclo al momento ottimale, mentre la funzione PressFree Steam Care elimina le pieghe in appena 25 minuti. Un sistema di filtraggio avanzato a quattro strati contribuisce a mantenere l'ambiente più pulito e salubre.

Il nuovo climatizzatore portatile Dreame P-Wind 10 riunisce raffrescamento, deumidificazione e ventilazione in un design compatto e facilmente trasportabile. Grazie al 3D Airflow, il flusso d'aria si distribuisce in modo uniforme nella stanza, mentre le dimensioni ridotte lo rendono ideale anche per ambienti limitati. Il controllo è semplificato dal display LED, dalla possibilità di gestione tramite telecomando, Wi-Fi e app dedicata. Il timer da 24 ore e la funzione Sleep assicurano comfort anche durante la notte. Disponibile in due colori, nero e camel, il climatizzatore arriverà in variante fino a 350 o 450 metri quadri.

I prezzi consigliati sono 899 euro per la lavatrice L9 (799 euro in offerta fino al 20 maggio), 1099 euro per l'asciugatrice L9 (899 euro in promozione) e 359/399 euro per il P-Wind 10 a seconda della potenza, con 60 euro di sconto fino al 25 maggio. Acquisti tramite lo store ufficiale e rivenditori autorizzati danno diritto a spedizione gratuita e a una garanzia estesa di 5 anni su L9 e P-Wind 10, oltre a 20 anni sugli elettromotori di lavatrici e asciugatrici.

Fondata nel 2017, Dreame si distingue per un approccio innovativo agli elettrodomestici smart. L'azienda dispone di oltre 150 brevetti e propone una gamma completa di soluzioni per la casa e il giardino, dall'aspirazione ai nuovi prodotti per la cura del bucato e del clima domestico, con la visione di offrire prestazioni elevate e una casa sempre più intelligente.