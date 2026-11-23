La cantante Anna pubblica il nuovo singolo Veleno, che sarà trasmesso da tutte le radio italiane a partire da venerdì 27 novembre. Il pezzo viene proposto come estratto del disco Million Dollar Babe, già certificato Disco di Platino, e arriva alla vigilia del tour nei palasport che prenderà il via sabato 28 novembre.

Il singolo mescola toni giocosi e provocatori con una vena introspettiva e malinconica. Al centro del racconto c'è una relazione ambivalente, nella quale si alternano attrazione e dipendenza da una parte, e la capacità di prendere le distanze e interrompere il legame senza esitazioni dall'altra. Anna si cala nei panni di una femme fatale che, grazie al proprio veleno d'amore, riesce a mantenere il controllo della situazione, mentre ogni bacio diventa sempre più amaro.

La penna di Anna si conferma arguta e capace di raccontare sia le storie di altri sia le esperienze condivise dalla sua generazione. In questo lavoro i testi trovano una cornice ancora più forte grazie alla produzione firmata MILES e alla scrittura orchestrale del direttore Enzo Campagnoli.

Come gesto di riguardo verso i fan, martedì 24 novembre debutterà il video di Don't Tell Nobody. La traccia, pur non essendo mai stata pubblicata come singolo, è tra le più amate dal pubblico e nel periodo di uscita dell'album è entrata nella classifica dei brani più venduti FIMI/NIQ.

Sul fronte delle classifiche, Million Dollar Babe ha occupato per due settimane di fila la vetta della graduatoria degli album FIMI/NIQ. Il risultato permette ad Anna di firmare due primati: è la prima artista femminile italiana a conquistare il primo posto della classifica album nel 2026, sia nella graduatoria generale sia in quelle dei formati fisici più venduti, ed è la donna più giovane ad aver raggiunto la prima posizione con entrambi i suoi primi due album già nella prima settimana di vendita.

Il progetto era stato preceduto da White Girl Wasted, hit che ha superato quota 42 milioni di stream complessivi. Il singolo ha trascorso settimane tra i cinque singoli più venduti, è arrivato in top 10 nella classifica radio EarOne e si è imposto come il brano urban più trasmesso dalle radio durante l'estate.

Il percorso artistico di Anna è ormai ricco di record. Da due anni è l'artista femminile più ascoltata in Italia, un primato che detiene dal 2024, e nel 2025 è rientrata tra le venti rapper più ascoltate al mondo su Spotify, insieme a Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. Lo scorso anno ha portato in scena il Vera Baddie Tour, con dieci date sold out nelle principali arene italiane, mentre Désolée, certificato Platino, è stato il brano più ascoltato dell'estate 2025 in Italia e ha guidato per sei settimane la classifica singoli FIMI/NIQ.

Il debutto Vera Baddie, pubblicato nel 2024 e certificato sei volte Platino, è stato il disco femminile più venduto dell'anno e ha occupato il primo posto per nove settimane, la permanenza più lunga per un album nel corso dei dodici mesi. Ha superato le 300 mila copie. A soli 23 anni, Anna è la più giovane artista femminile ad aver raggiunto oltre 15 primi posti nella classifica singoli FIMI, istituita nel 1997. Nel complesso la sua musica ha collezionato 48 dischi di platino, 11 dischi d'oro e oltre 5 milioni e 200 mila copie certificate in Italia.

Il Million Dollar Babe Tour toccherà alcune delle principali città italiane ed è prodotto da Vivo Concerti. Il calendario parte da Pesaro e si chiude a Roma, con la maggior parte delle date già esaurite.

Sabato 28 novembre 2026 il tour apre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, data zero, mentre lunedì 30 novembre è in programma la Fiera di Padova. Mercoledì 2 dicembre il Mandela Forum di Firenze ospita il concerto, sold out, seguito sabato 5 dicembre dal Palapartenope di Napoli, anch'esso esaurito.

A Milano sono previste tre serate all'Unipol Dome: venerdì 11 dicembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre, le ultime due già sold out. Martedì 15 dicembre è il turno dell'Inalpi Arena di Torino, giovedì 17 dicembre dell'Unipol Arena di Bologna. Il tour si conclude nella capitale con due appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma, sabato 19 e domenica 20 dicembre, entrambi sold out.