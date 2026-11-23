Gianluca Torre torna con la terza stagione di Casa Perfetta: cinque volti noti del podcast e vodcast raccontano case ideali e abitudini segrete.

Da oggi, 23 novembre, è online la terza stagione di Casa Perfetta, il programma in formato podcast e vodcast realizzato da Dopcast e condotto da Gianluca Torre, che accoglie nel proprio salotto cinque volti noti dello spettacolo. Ogni lunedì i nuovi episodi saranno pubblicati su YouTube e nei principali servizi dedicati ai podcast.

Il filo conduttore resta quello di sempre: raccontare il rapporto tra i personaggi e le loro dimore, per far emergere lati inediti del carattere e dello stile di vita. Torre, agente immobiliare che il pubblico di Real Time conosce grazie a Casa a prima vista e Turisti per Case, è anche un personaggio molto seguito su TikTok, e in questo nuovo ciclo imposta le conversazioni come un talk brillante, ricco di aneddoti e racconti coinvolgenti.

Per scandire gli incontri il conduttore utilizza tre rubriche. Con "Che casa ti senti?" si individua la tipologia di abitazione più vicina al temperamento di ciascun ospite. In "Giù dal Torre", invece, l'intervistato deve scegliere, fra due proposte divertenti, quella che non rinuncerebbe mai. Chiude il gioco "D'accordo / In disaccordo", nel quale l'ospite esprime con leggerezza il proprio parere su alcuni luoghi comuni legati al settore immobiliare e non solo.

A inaugurare la nuova stagione sarà Simone Paciello, in arte Awed, content creator di successo che di recente ha affiancato Torre nell'avventura di The Traitors Italia su Prime Video. Nella prima puntata il creator ripercorre la sua scalata alla notorietà sui social, partendo dalla cameretta in cui girava di nascosto i primi video fino ad arrivare all'abitazione milanese che oggi occupa.

Nel racconto non manca un episodio curioso. Awed ricorda un imprevisto accaduto poco prima di una registrazione con Joe Bastianich: per recuperare il ritardo ha deciso all'ultimo momento di usare una crema depilatoria al posto della ceretta, sottovalutandone l'aggressività. Il risultato è stata una forte ustione a un braccio, e quando ha chiamato l'ospedale, imbarazzato, ha ammesso soltanto: "Mi stavo depilando!" Sul posto è arrivata anche un'ambulanza, e il racconto si chiude con una battuta: la cura ricevuta è stata la depilazione dell'altro braccio.

Nella seconda puntata tocca a Melissa Satta, che confessa la propria passione per l'ordine, in particolar modo per la cabina armadio. Qualcosa, però, in casa continua a sfuggirle di mano.

Spazio poi al cantautore e produttore discografico Neffa, all'anagrafe Giovanni Pellino, che non ha dubbi su cosa debba offrire una casa ideale: uno spazio capace di accogliere i suoi 5.000 dischi e uno studio di registrazione ben isolato acusticamente, dove lavorare alla musica in qualsiasi ora.

Torre riceve poi Fulvio Marino, mugnaio e panificatore che è anche personaggio televisivo. Il suo racconto attraversa i luoghi che l'hanno accompagnato, dal mulino dell'infanzia fino all'attività di oggi. Per lui la cucina non può che essere il cuore pulsante dell'abitazione.

Nell'ultima puntata, la quinta, la comica e conduttrice Francesca Manzini si mette alla prova con imitazioni e parodie, rivelando una vera ossessione per i letti, che diventano una specie di rifugio ogni volta che una storia d'amore finisce.