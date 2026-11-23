Un nuovo episodio di Il Terrazzo del Merluzzo è online su YouTube, con ospiti legati alla serie Sky Original "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883" e tre comici. Il programma, condotto da Maurizio Merluzzo, è stato registrato durante il Lucca Comics & Games.

A sedersi davanti alla telecamera sono Sydney Sibilla, creatore della serie, Alice Filippi, regista, ed Elia Nuzzolo, uno dei volti principali della produzione. Accanto a loro ci sono i comici Francesco Fanucchi, Salvo di Paola e Sandro Cappai.

Dietro al format ci sono Paolo Cellammare, che ne ha firmato l'idea e la regia, e la casa di produzione THE BEST BLEND. Dopo il riscontro ottenuto nella stagione precedente, il programma è tornato al Lucca Comics & Games, dove conferma di essere uno degli appuntamenti più riconoscibili della manifestazione.

Durante la fiera gli ospiti e alcuni amici si sono sfidati in squadre, cimentandosi in giochi, prove e gare divertenti. L'obiettivo finale era stabilire chi potesse guadagnarsi il titolo di più nerd dell'edizione.

Tra i momenti più seguiti dal pubblico spiccano le cosiddette Unpopular Opinions. Gli ospiti si affacciano sul terrazzo e, davanti alla folla radunata in piazza, gridano opinioni controverse e affermazioni senza filtri, pensate per far discutere.

Maurizio Merluzzo sarà inoltre presente nell'ultimo episodio di "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883", in onda nella serata stessa su Sky e disponibile in streaming su Now.

Classe 1986 e originario di Prato, Maurizio Merluzzo è doppiatore, attore, performer e creatore di contenuti web. Ciò che lo contraddistingue è la spinta a sperimentare linguaggi sempre diversi. Dopo la formazione da attore, si è specializzato nel doppiaggio tra Milano e Roma, prestando la voce a personaggi entrati nell'immaginario di generazioni di appassionati di cinema, serie tv, anime e videogiochi.

Nel 2013 lancia su YouTube Italia lo show Cotto & Frullato, che segna l'inizio di un percorso in continua trasformazione. Sul suo canale TheMerluzz nascono programmi molto seguiti come "Scuola di Voce", in cui fa misurare con il doppiaggio alcuni protagonisti dello spettacolo italiano, la serie comica "4 Gentlemen" e la docuserie "Vita da...", dove racconta le proprie reinvenzioni, dal wrestling al mondo drag.

Nel 2024 porta la stessa voglia di sperimentare sul palcoscenico con lo spettacolo "...e se facessi uno spettacolo?!?", un comic show che unisce racconto, doppiaggio dal vivo, musica e interazione con il pubblico. Il successo ha dato vita al tour "...e se facessi un tour?!?", che ha attraversato l'Italia con numerose serate esaurite. Sul piccolo schermo è stato anche nella seconda stagione di "Pesci Piccoli" dei The Jackal.