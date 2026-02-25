Connect with us

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI: esce il videoclip di "VOILÀ" un tripudio di colori, piume, paillettes e strass

Published

Il ciclone Elettra Lamborghini è tornato. Dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo “Voilà”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano segna il suo ritorno sulla scena pop italiana e la vede tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Nel video, ambientato in un elegante riad, Elettra appare in grande stile: esce da una gigantesca torta e dà il via a una festa esplosiva. Tra piume, paillettes e copricapi di piume, la cantante esibisce look d’impatto e una presenza scenica che ricorda le grandi showgirl del passato. È un trionfo di colori, movimento e ironia, tra glamour e leggerezza.

Scritta con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è una canzone pop dall’anima brillante, che mescola sonorità ispirate agli ABBA e a Raffaella Carrà. “Questo è un brano che sento veramente mio. Il mio desiderio è portare spensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui”, racconta Elettra. Un messaggio semplice ma potente che accompagna un ritmo travolgente, capace di accendere il buonumore fin dal primo ascolto.

Durante la serata delle cover del Festival, prevista per venerdì 27 febbraio, Elettra Lamborghini duetterà con il trio spagnolo Las Ketchup nella loro leggendaria hit “Aserejé”. L’annuncio ha scatenato subito entusiasmo sul web, riportando alla memoria uno dei tormentoni più iconici dei primi anni Duemila. Una collaborazione che promette di regalare uno dei momenti più divertenti e ballabili della kermesse.

Con oltre 2 miliardi e mezzo di stream globali, 15 dischi di Platino e più di mezzo miliardo di visualizzazioni, Elettra Lamborghini è ormai una delle popstar italiane più riconoscibili anche all’estero. Tra le poche artiste nostrane ad avere una statua nel museo di Madame Tussauds di Amsterdam, ha saputo unire pop, latin e dance in un mix inconfondibile, sempre all’insegna del divertimento.

Dal debutto nel 2018 con “Pem Pem” fino ai successi di “Musica (e il resto scompare)”, “Pistolero” e “Caramello”, Elettra ha costruito una carriera all’insegna della continuità e della sperimentazione. Dopo l’album “Elettraton” del 2023, l’artista ha trascorso mesi in studio lavorando a nuovi progetti e ora è pronta a conquistare di nuovo il pubblico.

Con “Voilà”, Elettra Lamborghini celebra la libertà e la leggerezza del pop: un invito a lasciarsi andare, ballare e sorridere, anche quando tutto sembra più difficile. In un panorama musicale spesso troppo serio, la sua energia torna a ricordare che la gioia, a volte, è la forma più autentica di arte.

