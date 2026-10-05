Enrico Brignano annuncia il tour nei teatri italiani con Bello di Mamma!

Enrico Brignano torna protagonista sulla scena teatrale italiana, annunciando il nuovo tour Bello di Mamma! per le stagioni 2026-2027. Dopo il successo televisivo su Rai1, che ha visto oltre due milioni di spettatori e uno share del 16,7%, e il recente prestigioso riconoscimento del Premio Live Teatro ai BYD Music Awards 2026, il comico romano è pronto a ripartire con una tournée completamente rinnovata.



Dal 10 ottobre, con la partenza da Terni, il nuovo show attraverserà alcuni dei teatri più illustri d'Italia, proponendo uno spettacolo pensato appositamente per il palcoscenico e arricchito da contenuti inediti rispetto a quanto visto in televisione. La versione da palco di Bello di Mamma! promette nuove sorprese e riflessioni che solo il contatto diretto con il pubblico può regalare.



Al centro della narrazione, Brignano pone un tema universale: il bisogno, in un mondo frenetico e contraddittorio, di tornare a quel conforto originario rappresentato dalle piccole certezze dell'infanzia e dall'abbraccio materno. Il punto di partenza è l'immagine universale dell'infanzia: la voce della madre che risolveva le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scaldava gambe e cuore. Quel bello di mamma che proteggeva o, quando necessario, rimetteva in riga.



Lo spettacolo è una combinazione di satira e memoria, in cui Brignano affronta i paradossi del presente con uno sguardo ironico e malinconico. Dalle grandi sfide globali come guerre e intelligenza artificiale alle contraddizioni della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, nulla sfugge all'acume del comico romano. La vera sfida è trovare un antidoto, recuperando un equilibrio emotivo in mezzo alla confusione. Ed è qui che entra in scena il linguaggio più autentico di Brignano: una risata che può essere beffarda o benevola, ironica o malinconica, ma sempre sincera e capace di rimettere ordine nel caos contemporaneo.



Ad arricchire lo spettacolo, la presenza del maestro d'orchestra Andrea Perrozzi, autore delle musiche originali, accompagnato dai coristi e attori Pasquale Bertucci, Irene Cedroni, Giovanna D'Angi e Andrea Pirolli. L'allestimento scenico è firmato da Marco Calzavara, mentre le luci sono curate da Marco Lucarelli e le coreografie da Ilaria Leone. I costumi sono opera di Paolo Marcati e della sartoria D'Inzillo Sweet Mode.



Bello di Mamma! rappresenta per Brignano un ritorno alle origini del one man show e, al tempo stesso, un passo avanti nella narrazione collettiva. Lo spettacolo tocca corde profonde, parla di emozioni condivise e fragilità, alternando umorismo e tenerezza in una formula che conquista pubblico di ogni età.



La tournée parte il 10 ottobre a Terni e farà tappa a Milano, Brescia, Firenze, Bari, Roma, Parma, Padova, Trieste, Ancona, Pescara, Genova, Bologna, Catania, Berna, Zurigo, Torino e Montecatini Terme fino a gennaio 2027.





