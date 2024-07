 Ermal Meta e Vale LP il 26 luglio al Festival di Agerola 

Agerola Sui Sentieri degli Dei – Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana è pronto ad ospitare due imperdibili show musicali il prossimo venerdì 26 luglio presso il Parco Colonia Montana.

La serata si aprirà con l’esibizione di Vale LP, giovane cantautrice napoletana che presenterà il suo primo album “Guagliona”. Un momento emozionante che anticiperà la consegna del Premio HHT Onlus ad Ermal Meta, celebre cantautore italiano, a nome dell’intera Amministrazione Comunale.

Ermal Meta, noto per la sua voce autentica e innovativa, si esibirà in uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico presente con le sue eccezionali capacità autoriali. Dopo aver preso parte a diverse edizioni del Festival di Sanremo, Meta ha conquistato il successo sia come solista, sia in collaborazione con Fabrizio Moro.

Rai Radio Tutta Italiana sarà media partner dell’evento insieme a Rai Isoradio, garantendo collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio. L’impegno del Direttore Alessandra Ferraro contribuirà a diffondere l’atmosfera unica di Agerola e della Costiera Amalfitana.

L’edizione di quest’anno del Festival Agerola, Sui Sentieri degli Dei, rientra nel progetto “Radio bellezza” ideato per celebrare i 100 anni di Radio Rai, con suggerimenti sugli artisti e appuntamenti imperdibili. Un evento da non perdere per gli amanti della buona musica e della bellezza paesaggistica della Costiera Amalfitana!