Marisa Monte porta il suo tour mondiale Phonica all'Auditorium di Roma

L'icona della musica brasiliana Marisa Monte torna in Italia per un evento imperdibile: l'11 settembre 2026 sarà protagonista dell'unica data italiana e prima europea del suo acclamato tour mondiale Phonica all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell'ambito del Roma Summer Fest. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di vendita.

La celebre artista, attualmente impegnata in una tournée di grande successo in Brasile, tornerà così a esibirsi nel Paese dove la sua carriera ha mosso i primi passi. Marisa Monte si trasferì infatti a Roma a soli 18 anni per studiare canto lirico, consolidando un forte legame con l'Italia che ancora oggi la ispira. Con Phonica quel legame si rinnova sul prestigioso palcoscenico dell'Auditorium Parco della Musica.

La serata promette emozioni uniche: la cantautrice brasiliana sarà accompagnata dalla Film Harmony Orchestra, ensemble sinfonico di 55 elementi, diretta da André Bachur autore degli arrangiamenti orchestrali dello spettacolo. Questa scelta esalta la varietà melodica e la ricchezza sonora delle sue canzoni, creando un intenso dialogo tra la voce di Marisa Monte e la potenza evocativa dell'orchestra.

Nel corso della serata, l'artista ripercorrerà la sua straordinaria carriera interpretando con eleganza alcuni dei suoi brani più amati come "Vilarejo", "Beija Eu", "Infinito Particular", "Ainda Bem", "Diariamente", "Amor I Love You" e "Não Vá Embora". Il pubblico potrà così vivere dal vivo la magia di uno spettacolo concepito per esaltare l'essenza raffinata della sua musica, grazie anche agli arrangiamenti esclusivi pensati per il tour Phonica.

Questo appuntamento rappresenta un'occasione unica per gli estimatori italiani di Marisa Monte, che ancora una volta dimostra il suo affetto verso il nostro Paese e il desiderio di condividere con il pubblico italiano la continua evoluzione del suo percorso musicale. L'evento è prodotto da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.