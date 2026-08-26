Gardaland Stars Night: grande festa musicale sotto le stelle con DJ Antoine e altri ospiti

Gardaland Stars Night chiude la stagione estiva il 5 settembre con DJ Antoine, Cristian Marchi, Molella e altri artisti, musica e attrazioni fino all'alba.

La stagione estiva di Gardaland si conclude con un evento unico: sabato 5 settembre il parco sarà protagonista di Gardaland Stars Night, una notte magica a ritmo di musica dal vivo e grandi attrazioni, che animerà il parco fino all'1:00 di notte.

Dalle 18:00 all'1:00, Gardaland si trasformerà in una vera e propria festa sotto le stelle: sette ore di sonorità house, dance ed elettroniche, con una line-up che vede alternarsi alcuni dei nomi più apprezzati della scena musicale italiana e internazionale. Tutto l'intrattenimento, come le attrazioni e la musica, è incluso nel biglietto di ingresso giornaliero o nel biglietto serale, senza alcun costo aggiuntivo. La serata è compresa anche negli abbonamenti stagionali.

Special guest della serata sarà DJ Antoine, star internazionale autore di hit planetarie come Welcome To St. Tropez e Ma Chérie, riconosciuto anche per le collaborazioni con artisti quali Pitbull, Enrique Iglesias, Snoop Dogg, Madonna e Britney Spears. Con oltre 8 milioni di dischi venduti, DJ Antoine promette un live set carico di energia e successi da ballare fino a tarda notte.

Accanto a lui saliranno in consolle Cristian Marchi e Molella, due nomi storici che hanno fatto la storia della dance italiana, pronti a far vibrare Gardaland con le loro hit e l'atmosfera delle grandi discoteche. Ad aprire la serata ci sarà Jeanine Fakko, DJ e vocalist dalle sonorità Afro House, Melodic e Organic, mentre la chiusura sarà affidata a Luca Lazza, DJ e producer italiano dalla dimensione internazionale.

A scandire i vari momenti e tenere alta l'energia del pubblico sarà la voce carismatica di Gusto Voice.

Gardaland Stars Night si annuncia come uno degli appuntamenti clou dell'estate, offrendo ai visitatori l'opportunità di vivere il parco e le sue attrazioni in un'atmosfera completamente inedita, tra luci coinvolgenti, sonorità internazionali e show dal vivo.

L'evento speciale anticipa poi una delle grandi novità autunnali del parco: Gardaland Magic Halloween partirà eccezionalmente il 12 settembre per ben 51 giorni consecutivi di divertimento a tema, seguendo il trend internazionale delle celebrazioni prolungate.

Non c'è un costo aggiuntivo per partecipare a Gardaland Stars Night: è possibile acquistare il biglietto d'ingresso per l'intera giornata oppure il biglietto serale sul sito ufficiale di Gardaland. La serata è inclusa negli abbonamenti per la stagione in corso.

Gardaland si prepara così a congedare l'estate con un evento che promette emozioni, musica e divertimento senza limiti sotto il cielo stellato del parco.