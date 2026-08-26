Maigret - L'amore e la morte: il commissario di Simenon torna al cinema

Il celebre commissario Maigret torna sul grande schermo con il nuovo film Maigret - L'amore e la morte, diretto da Pascal Bonitzer e tratto dal romanzo di Georges Simenon Maigret e i vecchi signori, pubblicato in Italia da Adelphi. Nel ruolo di Maigret troviamo Denis Podalydès, attore della Comédie Française, affiancato da Dominique Reymond, Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob e Micha Lescot.



L'opera porta Maigret nel cuore di una Parigi aristocratica, tra apparenze e silenzi, dove un omicidio riporta a galla una storia d'amore rimasta nascosta per cinquant'anni. Bonitzer colloca l'azione all'inizio degli anni Duemila, mettendo a confronto il commissario con un mondo sul punto di entrare nell'era digitale.



Tra le atmosfere tipiche del romanzo poliziesco e una sottile vena fantastica, Maigret - L'amore e la morte è molto più di un'indagine: è una riflessione sul tempo che passa, sull'amore, sulle convenzioni sociali e sui segreti di famiglia.



Il commissario Maigret viene convocato d'urgenza al Quai d'Orsay, Ministero degli Affari Esteri, dopo l'omicidio dell'ex ambasciatore Berthier-Lagès. Presto scopre che la vittima aveva intrattenuto una corrispondenza romantica di cinquant'anni con la principessa de Vuynes, il cui marito muore in circostanze misteriose. Mentre interroga i familiari e si scontra con il silenzio della domestica, Maigret si trova intrappolato in una rete di segreti e colpi di scena, dove ogni scoperta cambia le regole del gioco.



Con un cast d'eccezione e una storia avvincente ispirata a uno dei più grandi nomi della letteratura poliziesca europea, Maigret - L'amore e la morte sarà nelle sale italiane dal 24 settembre.