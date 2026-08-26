Gianna Nannini torna con Meraviglioso errore e un trionfale tour Celebration 2027

Gianna Nannini torna in scena con un nuovo singolo intitolato Meraviglioso errore, disponibile da venerdì 28 agosto in radio e su tutte le piattaforme digitali per EMI / Universal Music Italia. Il brano, scritto a sei mani dalla stessa Nannini insieme a Brunori Sas e Dimartino, segna la prima collaborazione tra la celebre rocker e il cantautore calabrese.



La canzone beneficia anche del prestigioso mixaggio di Manny Marroquin, vincitore di 14 Grammy Awards e già collaboratore di artisti del calibro di Rosalia, Bruno Mars, Alicia Keys, Kanye West, Rihanna e The Rolling Stones.



La genesi del brano viene raccontata direttamente dalla protagonista: Avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo - racconta Gianna Nannini - in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: Chi posso volere più di Gianna Nannini?. E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d'amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata 'Meraviglioso errore'. Siamo partiti per Londra per registrare la sinfonica con Gavin Greenaway. Lui ha avuto una visione su questo brano, e come se fosse un film ha scritto e diretto l'orchestra sinfonica di Londra, suonando anche il pianoforte. Una magia dalla magia. Un viaggio musicale. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi.



A confermare l'intesa immediata arriva anche il commento di Brunori: Con Gianna ci siamo trovati subito - racconta Brunori - Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d'istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti. In una notte e un giorno, complice il Magliocco, abbiamo tratteggiato una piccola storia d'amore. Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un'inevitabile successione di meravigliosi errori.



Il nuovo brano racconta un amore imperfetto e irresistibile, affrontando il tema della scelta di lasciarsi trasportare dalle emozioni anche quando sembra tutto sbagliato. Nannini dà voce a un sentimento intenso e contraddittorio, capace di trasformare gli errori in qualcosa di prezioso.



Dopo il recente successo di AMERICA inc., nuova versione del classico omonimo eseguita con Marracash, Meraviglioso errore inaugura un nuovo capitolo del progetto GIANNAGOLD. Un percorso di musica e spettacolo per festeggiare cinquant'anni dall'album di debutto, celebrando la carriera di una delle icone della musica europea.



Il progetto GIANNAGOLD debutterà dal vivo il 19 settembre 2026 a Berlino con un grande concerto evento alla Waldbühne, storico tempio del rock mondiale. Sarà uno show sinfonico speciale, unica data del 2026, prodotto in collaborazione con Vivo Concerti.



Nel 2027 la festa proseguirà con il GIANNAGOLD - CELEBRATION TOUR - LIVE 2027: una nuova tournée nei principali palasport italiani, dal 13 marzo a Livorno fino all'11 aprile a Torino. Le date confermate toccano Livorno, Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di venerdì 28 agosto su TicketOne e nei punti vendita autorizzati, con una speciale presale riservata ai fan dal giorno prima.



Completa il quadro una speciale riedizione dell'album Gianna Nannini del 1976, prevista l'11 settembre 2026 in tiratura numerata e limitata su vinile splatter oro/nero, arricchita da un commento dedicato e da una card autografata.



Gianna Nannini si conferma protagonista assoluta con musica inedita, eventi internazionali e nuove celebrazioni per i suoi cinquant'anni di carriera, pronta a emozionare ancora una volta il suo pubblico.