Expo 2025 Osaka: Alcantara impreziosisce il Padiglione Italia

Il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, progettato dallo Studio MCA – Mario Cucinella Architects, si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per Alcantara, azienda simbolo dell’eccellenza italiana. Con il tema “L’Arte Rigenera la Vita”, il padiglione esprime un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, valorizzando il Made in Italy attraverso soluzioni di design d’avanguardia.

L’iconico rosso teatrale dei sipari del Teatro e i teli ispirati ai tradizionali noren giapponesi accompagneranno i visitatori lungo un percorso immersivo che riprende la visione rinascimentale della Città Ideale. Il progetto non è solo un’esposizione, ma una vera e propria esperienza sensoriale che unisce arte, tecnologia e sostenibilità.

“Sperimentazione, Made in Italy, Design: la presenza di Alcantara nel Padiglione Italia porta con sé i tratti distintivi della creatività e della capacità imprenditoriale italiana, raccontando sul palcoscenico globale di Expo una storia di eccellenza e continua innovazione”, ha commentato Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. “Alcantara interpreta perfettamente l’immagine dell’Italia che vogliamo raccontare a Expo: un Paese capace di coniugare tradizione e nuove tecnologie, con lo sguardo rivolto al futuro.”

Anche Eugenio Lolli, Presidente e CEO di Alcantara, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Prendere parte a un’iniziativa così prestigiosa come Expo 2025 Osaka ci rende estremamente orgogliosi. Questa è un’opportunità straordinaria per celebrare la bellezza e la versatilità di Alcantara, che da anni coniuga tradizione e innovazione, esaltando il valore del Made in Italy. La collaborazione con partner istituzionali di alto livello, come il Commissariato Generale per Expo 2025 e Mario Cucinella Architects, conferma il nostro impegno nel promuovere l’eccellenza italiana a livello culturale, artistico e tecnologico.”

Nel cuore del Padiglione Italia, il grande porticato d’accesso al teatro in legno si veste di una sofisticata nuance bordeaux, mentre i tendaggi fluttuanti creano un’atmosfera avvolgente che stimola vista e tatto. I visitatori attraverseranno spazi iconici, come la piazza, il giardino all’italiana e la Bilateral Room, impreziosita da partizioni in Alcantara nella tonalità Dune con incisioni laser raffinate. Il design si fa narrazione, con dettagli che riprendono il logo del Padiglione Italia e il motivo dell’arco, elemento centrale del concept architettonico.

A sancire il legame profondo tra Alcantara e il mondo dell’arte e del design, nel Padiglione Italia saranno esposte opere di Alberto Biasi, maestro dell’arte cinetica italiana. Le sue creazioni, tre varianti di Dinamica Ottica, sono realizzate con lamelle di Alcantara in bianco, azzurro e nero, dando vita a un gioco di percezioni visive in continua evoluzione.

Il Padiglione Italia non è solo una celebrazione del saper fare italiano, ma anche un ponte culturale tra Italia e Giappone, in cui innovazione e tradizione si fondono per creare un’esperienza unica.