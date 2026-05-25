Sky Inclusion Days 2026: storie di fiducia e diversità in diretta dallo Sky Campus

Sky Inclusion Days 2026 si terrà il 27 maggio a Milano, con ospiti, performance e riflessioni su fiducia, inclusione e diversità.

La quarta edizione di Sky Inclusion Days apre le porte il prossimo 27 maggio nella nuova sede milanese di Sky Campus, confermandosi un appuntamento centrale per la valorizzazione delle diversità e il racconto di una società più inclusiva. Protagonista del 2026 sarà il tema della fiducia, con numerosi ospiti pronti a condividere storie ed esperienze capaci di intrecciare sport, musica, cultura e attualità in una giornata pensata per ispirare e creare connessioni autentiche.

L'evento si articolerà in tre momenti, dalla mattina alla sera, con diretta sul canale 501 di Sky TG24, 257 di Sky Sport HD, in streaming e su YouTube. L'apertura vedrà gli interventi di Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Maurizio Borgo dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. A seguire la campionessa di pugilato Irma Testa porterà la sua testimonianza in "Un gioco da ragazze".

Tra i momenti clou della mattinata, la rapper BigMama sarà intervistata da Roberta Noè e Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista, emozionerà il pubblico con un monologo dedicato all'inclusione e alla disabilità. La sciatrice paralimpica Chiara Mazzel, affiancata dalla sua guida Nicola Cotti Cottini, racconterà la costruzione di una fiducia assoluta nello sport.

Mattia Stanga ed Elisa Maino insieme ad Alessia Cruciani rifletteranno sul rapporto tra identità digitale e vita reale nel panel "Connessi con fiducia". Seguiranno performance live, tra cui quella di rob, vincitrice di X Factor 2025, e un incontro con il giornalista Stefano Nazzi sui rischi della fantacronaca. Spazio anche ai giovani con il progetto Sky Up The Edit, accompagnato dalla premiazione delle scuole vincitrici del concorso alla presenza di Andrea Abodi, Federico Ferri e Beppe Bergomi.

Nel pomeriggio, dopo l'esibizione delle Bambole di Pezza, riflettori puntati sul tema dello smart working, con la partecipazione di Maccio Capatonda e docenti del Politecnico di Milano, e sulla valorizzazione dell'unicità attraverso progetti di solidarietà raccontati da Bill Niada e testimonianze di percorsi di riscatto personale, come quella di Pippo Ricci, capitano dell'Olimpia Milano.

La fiducia diventa così leva di cambiamento sociale, attraverso storie di rinascita, lavoro e libertà, tra cui quella di Nicole De Leo, performer e attivista, oltre a un focus sulla ricostruzione della vita dopo il carcere con interventi istituzionali e del terzo settore.

Il programma serale chiuderà con un dialogo sul futuro della narrazione tra Ferzan Ozpetek e Giuseppe De Bellis di Sky Italia, seguito da una performance di stand-up comedy di Tay Vines e uno spazio di confronto sul lavoro nei set televisivi con Francesca Vecchioni di Diversity. Tra gli ospiti anche Elisa Giordano, capitana della nazionale italiana di rugby, insieme a Diego Domínguez e Francesco Pierantozzi, chiamati a riflettere sulle disparità di genere nello sport.

Non mancheranno momenti di emozione con il racconto di Valentina Lavazza nel docufilm "Risonanze" sulla degenza pediatrica e testimonianze inedite di autonomia e inclusione presentate dalla Fondazione La Casa delle Luci. Il Para Padel Project vedrà la partecipazione straordinaria di Paolo Maldini, mentre Jo Squillo e Michelle Masullo porteranno una testimonianza attiva contro la violenza di genere insieme alla Fondazione Wall of Dolls Onlus, chiudendo con una performance musicale speciale.

Tutti gli interventi saranno aperti al pubblico gratuitamente e trasmessi in diretta e streaming, con l'hashtag ufficiale #SkyInclusionDays dedicato a chi vorrà partecipare anche online all'evento, diventato ormai un punto di riferimento nazionale per la cultura dell'inclusione.