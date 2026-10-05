Fabrizio Moro annuncia il tour 2026 nei club italiani: tutte le date e novità

Fabrizio Moro è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour nei principali club italiani. Dopo il grande successo dell'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma e del tour estivo, cresce l'attesa per 'NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026', che inizierà il 23 ottobre a Padova.

Nel corso dei concerti verranno proposte tutte le canzoni che hanno segnato la carriera di Moro, dagli esordi fino ai brani del nuovo album 'Non ho paura di niente' (BMG). Sul palco, ad accompagnarlo, ci saranno Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Queste le date ufficiali del tour: 23 ottobre a Padova (Hall), 24 ottobre a Senigallia-Ancona (Mamamia), 28 ottobre a Milano (Fabrique), 31 ottobre a Venaria Reale-Torino (Concordia), 6 novembre a Firenze (Cartiere Carrara), 7 novembre a Bologna (Estragon), 12 novembre a Napoli (Casa della Musica), 13 novembre a Molfetta-Bari (Eremo Club) e 15 novembre a Catania (Land).

I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso i canali abituali e su Ticketone. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale del tour.

Il nuovo album di Fabrizio Moro, 'Non ho paura di niente', è la sua decima pubblicazione in studio ed è disponibile in digitale, CD, vinile e in edizione speciale vinile deluxe green petrol numerata. Le canzoni sono caratterizzate da testi introspettivi e attuali, dove la dimensione personale si intreccia con una visione collettiva. La tracklist comprende: 'Niente da perdere', 'Non ho paura di niente', 'Simone spaccia', 'Casa mia', 'Superficiali', 'In un mondo di stronzi', 'Comunque mi vedi', 'Sabato', 'Toglimi l'aria' e 'Scatole'. La versione deluxe vanta inoltre la bonus track 'Prima di domani' con Il Tre.

Moro si è distinto anche come regista: dopo aver diretto videoclip di successo, nel 2022 ha esordito alla regia cinematografica con 'Ghiaccio' e nel 2024 è uscito il suo secondo film 'Martedì e Venerdì'. Nel 2025 ha celebrato 25 anni di carriera con due eventi speciali tra Roma e Milano. Vincitore della prima edizione di 'Canzonissima', continua a rinnovarsi tra musica e cinema.

L'attesa per 'NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026' è alle stelle e non mancheranno emozioni sul palco con nuove interpretazioni e grandi classici che accompagnano da anni il pubblico dell'artista romano.