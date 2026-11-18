È disponibile su YouTube il video live di Inverno Nucleare, il nuovo singolo dei Fast Animals and Slow Kids, già pubblicato lo scorso 30 ottobre e presente su tutte le piattaforme digitali e in radio. Questo nuovo brano inedito segna un'importante evoluzione per la band, nata dalla collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e prodotta insieme a Marco Paganelli. Inverno Nucleare rappresenta anche l'inizio del percorso condiviso tra l'etichetta Woodworm, che segue i FASK dal 2013, ed Epic/Sony Music Italy.

Il live video si aggiunge al videoclip ufficiale diretto da Gianluca Grandinetti, già molto apprezzato dal pubblico. Riguardo al significato della canzone, la band spiega: "Non è facile raccontare Inverno Nucleare - hanno raccontato i FASK annunciando il singolo - il brano è stato scritto da noi insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e prodotto con Marco Paganelli ed il fatto di lavorare con qualcuno al di fuori della band per noi è stata una novità. Dal punto di vista del significato poi questa canzone ha assunto nel tempo (è stata scritta lo scorso maggio) un significato differente per ognuno. Se per Aimone e Alessio Inverno Nucleare è una sorta di scenario ipotetico, qualcosa che tende verso la rovina ma che potrebbe non arrivare mai, per Alessandro e Jacopo la chiave di lettura è legata alla frase "Tu sei la neve che rimane dopo l'inverno nucleare" ossia le persone, i rapporti umani che rimangono nonostante tutto il male che ci facciamo".

La pubblicazione di Inverno Nucleare offre anche l'occasione per annunciare il grande ritorno dal vivo dei Fast Animals and Slow Kids nel 2027 con un tour nei maggiori club italiani. L'Inverno Nucleare Tour prenderà il via il 16 aprile a Bologna, con il concerto già sold out, per poi proseguire a Padova, Milano, Venaria Reale (TO), Napoli, Roma e Firenze. Sono sette gli appuntamenti già fissati negli spazi più rappresentativi della scena live italiana. I biglietti sono già disponibili su TickeOne e nei punti vendita abituali.

Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini, dopo sette album in sedici anni di carriera, confermano così il legame speciale con il pubblico che li accompagna da tempo, scegliendo ancora una volta il palco come luogo dove esprimersi e rinnovare la propria identità musicale.