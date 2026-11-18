ASUS annuncia la disponibilità in Italia del ProArt GR1X, un mini PC pensato per chi desidera eseguire agenti di intelligenza artificiale in locale con massima privacy e continuità. Basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark, ProArt GR1X raggiunge prestazioni IA fino a 1 PetaFLOPS, supporta fino a 128 GB di memoria unificata e, grazie alle sue dimensioni compatte di appena 1,1 litri, trova facilmente posto su qualsiasi scrivania professionale o creativa.

Progettato per funzionare 24 ore su 24, ProArt GR1X integra una GPU Blackwell RTX da 6.144 core e una CPU Grace a 20 core, connesse tramite la tecnologia NVLink-C2C, così da condividere un unico pool di memoria fino a 128 GB. Questa architettura permette di gestire in locale modelli di IA di grandi dimensioni, come LLM fino a 120 miliardi di parametri con 1 milione di token di contesto, garantendo la gestione dei dati sensibili direttamente sul dispositivo senza necessità di cloud, eliminando costi per token o generazione.

Il mini PC viene fornito con sistema operativo Windows 11 nativo, doppia ventola per un raffreddamento ottimale e una varietà di opzioni di connettività avanzate tra cui LAN 10GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, quattro porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-C e HDMI 2.1. È possibile collegare fino a quattro display 4K e dispone di due slot M.2 per SSD NVMe PCIe 5.0/4.0.

ProArt GR1X nasce per essere un acceleratore delle attività creative: supporta flussi di lavoro validati ComfyUI, Adobe Creative Cloud e include soluzioni ASUS come Zenni Claw e MuseTree. Tra i software disponibili si segnala Hermes Agent, agente autonomo open source sviluppato da Nous Research che può interagire tra app, terminali e file locali, integrandosi con MuseTree e ComfyUI per la generazione di immagini e video tramite intelligenza artificiale. Per i creativi, ASUS offre anche un abbonamento gratuito di 3 mesi ad Adobe Creative Cloud.

La robusta architettura interna, con doppie ventole a 218 pale, 57 alette ultra-larghe, quattro heat pipe e un sistema di controllo della ventilazione a sette livelli, permette a ProArt GR1X di gestire un TDP di 140 watt, rendendolo ideale come host per agenti IA sempre attivi, anche in sessioni di lavoro prolungate.

Il dispositivo è disponibile da subito nelle versioni con 64 GB di RAM e SSD da 1 TB (al prezzo consigliato di 5.999 euro) e nella versione da 128 GB di RAM e SSD da 2 TB (8.999 euro). A breve arriveranno anche le configurazioni con 64 GB RAM/2 TB SSD (6.499 euro) e 128 GB RAM/4 TB SSD (11.499 euro). Tutte le versioni sono equipaggiate con Windows 11 Pro e possono essere acquistate presso i rivenditori ASUS Gold Store e partner del programma Powered by ASUS.

ProArt GR1X rappresenta la prima soluzione desktop della famiglia ASUS ProArt RTX Spark, che comprende già i notebook ProArt P16 e P14 e sistemi enterprise come ASUS Ascent GX10 e ExpertCenter Pro ET900 per IA avanzata. ASUS offre così un intero ecosistema che copre tutte le esigenze, dalla creatività personale fino alle infrastrutture aziendali di intelligenza artificiale.