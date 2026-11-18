Il nuovo video Esistere (più di me) di Nayt è online, accompagnando il successo dell'album io Individuo, già certificato oro e diventato uno dei capisaldi della musica urban-cantautorale italiana. L'artista, nato William Mezzanotte, conferma la sua posizione tra i più apprezzati e introspettivi della sua generazione, capace di fondere perfettamente urban e cantautorato e superare i confini di entrambi i generi.



La scrittura di Nayt si distingue per autenticità e coraggio, dando voce a profondità, inquietudini e conflitti dell'essere umano. Con la sua scrittura, diretta e sincera, riesce a dar voce alla profondità e all'inquietudine dell'essere umano.



Il video di Esistere (più di me), curato nella regia dallo stesso Nayt con Samuele Giunta e una direzione creativa firmata Nayt e Pablo Solari, è stato girato sullo stesso set del tour live nei palasport. L'artista ha voluto offrire una chiave di lettura ulteriore dell'album.



Il risultato è un'opera visivamente essenziale: una stanza, una seduta, un artista. In questo scenario, secondo Nayt, il video al suo interno cela l'essenza stessa del brano e dell'album stesso, trasmettendo la domanda: Nell'età in cui sei dentro a mille cose, come fai ad esistere?



Io Individuo è un album composto da 13 tracce che intersecano individualità e collettività, femminile, industria discografica e società. Una vera analisi sull'individuo nella società moderna, che pone l'attenzione su meccanismi collettivi e personali per stimolare il dialogo e la crescita. Musicalmente, Nayt rimane fedele a sé stesso, ma supera con coraggio i limiti di urban e cantautorato, offrendo un racconto sincero sulle contraddizioni dell'essere umano.



La copertina dell'album è un acrilico su tela dipinto a mano da Ozy e ispirato da una celebre foto di Hannes Wallrafen, evidenziando la vocazione artistica e poliedrica dell'intero progetto.



Tracklist di io Individuo:

Scrivendo, Esistere (più di me), L'astronauta, Ci nasci ci muori, Un uomo, Origini - Interludio, Punto d'incontro, Forte, Stupido pensiero feat. Elisa, Prima che, Addio xx, Essere noi, Contraddizioni - Interludio.



La discografia di Nayt vanta 4 dischi d'oro (Io Individuo, Raptus 3, Mood, Lettera Q) e 2 platino (Doom, Habitat), oltre dieci anni di carriera e un percorso che parte dalla trilogia di Raptus e passa per Mood, Doom e Habitat, sempre con testi profondi e coraggiosi.



Lettera Q, pubblicato a novembre 2024 e certificato oro, si è classificato subito in vetta alle classifiche fisiche e digitali. Nel 2025 Nayt pubblica Un uomo e si esibisce in due memorabili live nei palasport di Roma e Milano, dopo un tour primaverile sold out nei club.



Nel 2026 Nayt approda anche al Festival di Sanremo con il brano Prima che, presente nell'album Io Individuo. Nello stesso anno affronta il Noi Individui Tour nei principali palazzetti d'Italia, confermandosi tra gli artisti più forti e rappresentativi nel panorama nazionale. Nayt riesce così a trasformare la musica in un'autentica occasione di dialogo e crescita, mettendo a nudo fragilità e conflitti interiori per arrivare dritto al cuore del pubblico.