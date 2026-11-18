Da venerdì 20 novembre arriva in digitale "La Locandiera", il primo album di IDRA Rxx, giovane talento romano che si sta imponendo come innovatore nella scena della corrido trap italiana.

Adriano Hoxhaj, classe 2008, conosciuto come IDRA Rxx, nasce e cresce nel cuore di Testaccio a Roma. Membro del collettivo 800Klan, IDRA Rxx si distingue grazie a uno stile unico, che fonde la crudezza della trap con le sonorità internazionali dei corridos tumbados, dando vita a un nuovo sottogenere chiamato corrido love, dove testi urban si intrecciano a melodie romantiche e folk-latine.

Il suo album d'esordio, anticipato dai singoli MOLLY GIRL, BARBARA e L'ERBA VOGLIO, affonda le radici nell'immaginario della celebre commedia di Goldoni: ogni brano è dedicato a una diversa sfaccettatura della Locandiera, figura femminile enigmatica e in continua evoluzione, capace di sedurre e respingere in egual misura. La mente di IDRA Rxx diventa così una locanda immaginaria, luogo simbolico di passaggio e crescita interiore.

La tracklist si sviluppa in due parti: nella prima, da "BABYMILANO" a "BBY€URO", dominano euforia e sonorità street esuberanti; dopo l'"interludio" il viaggio si fa più intimo e malinconico, accompagnando l'ascoltatore attraverso un percorso artistico e personale sempre più profondo. Ogni traccia svela un lato diverso della Locandiera e dello stesso artista, che abbandona progressivamente le maschere più appariscenti per mostrare fragilità e complessità.

Il background di IDRA Rxx è segnato da una precoce passione per la musica urban e da una forte identità street. Cresciuto nel quartiere capitolino e collaborando con artisti come Dagood YL, GREG QX e il producer Close Listen, ha saputo distinguersi come figura originale nella nuova scena romana. Con "L'ERBA VOGLIO", il suo sound sperimentale ha introdotto influenze internazionali nel genere, mantenendo però il legame con le proprie radici di quartiere.

Le collaborazioni con la sua crew e i singoli come "La luna di giorno", "Eroina" e "Jimmy Choo" hanno consolidato uno stile che alterna crudezza lirica e atmosfere malinconiche. L'ultimo singolo "BARBARA" conferma la volontà di esplorare profondità narrative e nuove contaminazioni tra folk, trap e introspezione.

Disponibile sulle principali piattaforme digitali, "La Locandiera" rappresenta la consacrazione di un giovane artista che sta ridefinendo i confini della trap, offrendo una visione fresca e personale della nuova musica urbana italiana.