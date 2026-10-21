FIPSAS e Suzuki: trionfi italiani negli sport subacquei e partnership vincente

La partnership tra FIPSAS e Suzuki sostiene la nazionale italiana negli sport subacquei: nove medaglie ai Mondiali di Bali e successo a Subacquatica 2026.

La partnership tra Suzuki e FIPSAS si conferma un binomio di successo per gli sport subacquei italiani. L'accordo, che unisce il marchio automobilistico e motoristico giapponese con la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, si traduce in risultati concreti sul territorio e sulle scene internazionali.

L'impegno di Suzuki è emerso chiaramente durante Subacquatica 2026, l'evento organizzato tra Ponza e Ventotene dedicato a tutte le discipline subacquee e agli sport connessi all'acqua. In questa cornice, Suzuki ha fornito i motori fuoribordo per le imbarcazioni utilizzate dagli atleti, garantendo così prestazioni, affidabilità e continuità durante tutte le attività programmate. Il supporto tecnico si rivela essenziale non solo per la sicurezza, ma anche per la riuscita di manifestazioni di questo livello.

La manifestazione ha posto al centro l'esplorazione e la valorizzazione del mare, attraverso competizioni come la fotografia e il video subacqueo digitale e il safari fotografico, offrendo agli sportivi l'occasione di raccontare le bellezze e i misteri custoditi sotto la superficie marina. Tra le attività di rilievo, anche il monitoraggio di specie ittiche nell'Area Marina Protetta delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, grazie al contributo degli atleti impegnati nel safari fotografico subacqueo.

La nazionale italiana di fotografia e video subacqueo ha raggiunto il culmine del successo ai Campionati Mondiali di Bali, in Indonesia, tenutisi dal 7 al 10 ottobre. Gli Azzurri hanno collezionato ben nove medaglie: tre ori, tre argenti e tre bronzi. L'Italia ha primeggiato nel medagliere della fotografia subacquea e si è classificata al secondo posto nella disciplina del video subacqueo, sfiorando la vetta per soli due punti.

Fabio Iardino con la modella Chiara Scrigner ha ottenuto due ori (categorie "foto creativa" e "foto pesce") e un argento in "foto macro". Davide Lombroso insieme a Elena Piccoli ha vinto l'oro nella categoria "smartphone", l'argento in "foto creativa" e il bronzo in "foto grandangolo con modella".

Nel video subacqueo, Antonio Palermo, supportato da Maurizio Luca Longhitano, ha conquistato l'argento nella categoria "Movie 60 secondi" e un bronzo in "Movie Theme". Un altro bronzo è stato aggiunto da Antonino Paganello con Enrico Panebianco nella stessa categoria "Movie 60 secondi".

Questi risultati testimoniano la crescita tecnica, artistica e collettiva della squadra italiana, sempre supportata dal contributo decisivo di Suzuki. Ad arricchire il valore della partnership è la presenza del logo Suzuki sulle maglie della nazionale, a conferma di una sinergia che non si limita alla tecnica, ma abbraccia tutto il percorso sportivo degli atleti.

Per Suzuki, accompagnare queste passioni significa essere al fianco di chi vive il mare attraverso lo sport, la ricerca dell'immagine e la scoperta di un universo spesso invisibile dalla superficie. Un mondo che fotografi e videomaker sanno rivelare attraverso il proprio talento, trasformando ogni immersione in un'occasione per osservare e raccontare le meraviglie custodite sott'acqua.