Fiat Grande Panda: l’evoluzione di un’icona italiana

La Fiat Grande Panda fa il suo ingresso nel mercato globale come primo modello della nuova famiglia di veicoli sviluppata dal marchio torinese, incarnando l’essenza del design italiano e una visione moderna della mobilità. Compattezza, inclusività e sostenibilità sono le parole chiave che definiscono questo nuovo capitolo per FIAT. Disponibile nelle versioni ibride ed elettriche, la Grande Panda affronta con decisione l’intero segmento B, un terreno in cui FIAT ha consolidato la sua leadership negli ultimi decenni.

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda trae ispirazione dall’iconica Panda degli anni ’80, reinterpretandone l’essenza con linee moderne e dimensioni compatte. Con una lunghezza di 3,99 metri, un’altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri, il nuovo modello offre il massimo comfort per cinque persone pur mantenendo una struttura agile e adatta agli spazi urbani. L’aspetto solido e ben strutturato comunica forza e stabilità, mentre il design dinamico e slanciato sottolinea la sua personalità unica. Superfici audaci, passaruota robusti e dettagli iconici, come le scritte tridimensionali “PANDA” e il logo FIAT con effetto lenticolare, rendono omaggio alle radici del marchio.

I fari PXL LED, che richiamano il celebre videogioco degli anni ’80, e i cerchi in lega diamantata da 17″ completano un’estetica che combina funzionalità e stile. La strategia cromatica di FIAT, denominata “No Grey”, si riflette in una gamma di sette colori vivaci, come il giallo Limone e il rosso Passione, che celebrano il DNA italiano del marchio.

Nonostante le dimensioni compatte, la Grande Panda si distingue per la sua spaziosità interna. Con una capienza del bagagliaio che raggiunge i 412 litri (361 litri per la versione elettrica) e soluzioni di stivaggio innovative, come i 13 litri di spazio nella plancia, questo modello soddisfa le esigenze sia familiari che urbane. Gli interni, caratterizzati da dettagli vivaci e una tonalità principale Blu Tasmania, offrono un ambiente confortevole e moderno, con un sistema di infotainment da 10,25” che richiama la storica pista del Lingotto.

La Fiat Grande Panda è disponibile in due configurazioni: ibrida ed elettrica. La versione ibrida, con un motore turbo da 1,2 litri e una batteria Li-ion da 48 volt, combina efficienza e prestazioni, offrendo funzioni innovative come l’e-launch e l’e-creeping. Questo sistema permette partenze silenziose in modalità elettrica e recupero di energia durante la decelerazione, riducendo consumi ed emissioni.

La versione elettrica, con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW, garantisce un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP. Con una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 4,2 secondi, la Grande Panda elettrica combina praticità e sostenibilità. L’innovativo cavo di ricarica retrattile, integrato nella parte anteriore, rappresenta una soluzione unica nel settore automobilistico, semplificando il processo di ricarica e riducendo l’ingombro.

FIAT conferma il suo impegno verso la sostenibilità utilizzando materiali innovativi nella produzione della Grande Panda. Ogni veicolo contiene plastica riciclata da 140 cartoni per bevande, mentre la versione La Prima introduce il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto composto al 33% da fibre di bambù reali per il rivestimento della plancia. Questi materiali non solo riducono l’impatto ambientale, ma aggiungono un tocco di esclusività agli interni.

La Fiat Grande Panda è disponibile in diversi allestimenti, pensati per soddisfare le esigenze di ogni cliente. La versione ibrida offre tre configurazioni: POP, essenziale ma completa; ICON, con dotazioni moderne come il sistema di infotainment avanzato; e La Prima, che rappresenta il top di gamma con materiali di alta qualità e un equipaggiamento completo. La versione elettrica include la (Grande Panda)RED, accessibile e con un forte impatto sociale, e La Prima, che offre il massimo in termini di tecnologia e comfort.

La Fiat Grande Panda ha un prezzo di listino di 18.900 euro in versione ibrida e di 24.900 euro in quella elettrica. Arriva a marzo.