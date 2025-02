Fiat Pandina: la vettura più amata dagli italiani confermata leader del mercato

FIAT inizia il 2025 con grande impatto consolidando il proprio ruolo di marchio più venduto nel mercato italiano, infatti, in base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, ha fatto registrare oltre 15.800 immatricolazioni di vetture pari ad una quota complessiva del 11,8%. Gli ottimi risultati sono stati raggiunti grazie anche all’efficacia del Piano Italia Fiat, un programma di azioni commerciali straordinarie che hanno reso le vetture FIAT accessibili a tutti gli italiani in linea con il DNA del marchio.

Risultati straordinari per Pandina, che a gennaio ha registrato oltre 13.300 immatricolazioni pari ad una quota sul mercato totale del 10%, superando da sola tutti i brand che operano in Italia.

Inoltre, Pandina è stata scelta da oltre 9.550 clienti privati che costituiscono un record per una vettura venduta in Italia in un singolo mese in assenza di incentivi statali a dimostrazione del continuo affetto degli italiani per questa vettura che è da molti anni la più venduta del mercato.

Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, Pandina accompagna l’ingresso di Grande Panda nella famiglia FIAT. Il marchio ha infatti appena aperto l’ordinabilità del suo nuovo “family mover”, pronto a dominare la mobilità urbana sostenibile nei prossimi anni insieme all’attuale best seller italiana.

Prosegue in questo modo il piano strategico che FIAT ha annunciato durante il suo 125esimo anniversario e che porterà il marchio italiano a confermare la sua posizione di guida del mercato in Italia e in altri mercati, attraverso il completo rinnovamento della gamma di prodotto nei prossimi anni.

Grazie ai recenti sviluppi, Pandina è la Panda più tecnologica di sempre e si distingue per la presenza di nuovi ADAS per assistere il guidatore sia in ambiente urbano che extra urbano, come la frenata autonoma d’emergenza per ridurre i tamponamenti nel traffico cittadino, la segnalazione superamento di corsia e il rilevatore di stanchezza per avvertire il conducente quando è stanco. Pandina è anche dotata di un nuovo cruscotto digitale da 7” con tre diverse modalità grafiche e un volante rinnovato.

Risultati in crescita anche per Fiat 600 che registra circa 1500 unità immatricolate che la posiziona al 4° posto nel suo segmento e al 6° posto tra tutte le vetture ibride del mercato italiano.

Ottimo risultato anche per Topolino che conquista la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici con 498 unità vendute pari ad una quota di mercato del 39%.