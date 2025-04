Fiat presenta il progetto Fiat Grande Panda Kartell al Salone del Mobile 2025

Il Salone del Mobile di Milano sarà il palcoscenico per un’emozionante collaborazione tra la casa automobilistica italiana FIAT e il rinomato brand di design Kartell. Questa partnership unisce due mondi complementari per creare un laboratorio creativo unico e innovativo che cattura l’attenzione del pubblico presente all’evento.

Protagonista dello stand Kartell è il “laboratorio” Fiat Grande Panda Kartell, un progetto collaborativo tra il rinomato brand italiano di design e il Centro Stile FIAT, volto a esplorare e stimolare le reazioni del pubblico. La partnership tra FIAT e Kartell promuove l’innovazione, incoraggiando entrambi i brand a esplorare idee nuove e all’avanguardia.

La Fiat Grande Panda Kartell, presentata al Salone del Mobile di Milano, rappresenta il ritorno di FIAT nel segmento B, in cui è stata a lungo leader e continuerà a esserlo con questo modello iconico. Questo progetto segna un momento significativo per entrambi i brand, celebrando una collaborazione che ha radici che risalgono agli anni ’50.

“Sono entusiasta di questa collaborazione! Kartell rappresenta l’eccellenza italiana del design iconico e sostenibile, e condivide con FIAT gli stessi valori.” ha commentato Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis.

La Fiat Grande Panda Kartell si distingue per la sua livrea in un rosso vibrante che richiama l’identità visiva di Kartell, mentre all’interno presenta un design innovativo che combina materiali sostenibili e di alta qualità. Questo progetto non solo promuove l’innovazione e la sostenibilità, ma riflette anche l’impegno dei due brand verso la creazione di concetti unici e distintivi.

“Guardare al Futuro è la nostra missione – ha commentato Claudio Luti, Presidente di Kartell – è un atteggiamento insito nel nostro DNA, guardare al futuro ogni giorno con l’impegno di fare, fare sempre meglio, di creare emozione e bellezza.”

La Fiat Grande Panda Kartell, frutto di una lunga e proficua collaborazione tra FIAT e Kartell, rappresenta un’espressione concreta di come la creatività e l’innovazione possono dare vita a progetti straordinari e unici nel loro genere. Questo laboratorio creativo testimonia l’evoluzione di una collaborazione che ha attraversato decenni, mantenendo sempre vivo lo spirito di innovazione e sostenibilità.