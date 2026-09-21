Focus Live 2026: il Festival delle Intelligenze svela nuovi ospiti e appuntamenti

Focus Live 2026 torna al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia dal 23 al 25 ottobre con nuove anticipazioni, ospiti e attività dedicate alle intelligenze.

Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospiterà la nona edizione di Focus Live, il festival dedicato al tema delle Intelligenze. Il ricco programma, realizzato in collaborazione con il Museo, propone un viaggio nei molteplici modi in cui esseri umani, animali, piante e tecnologie pensano, apprendono e trovano soluzioni, grazie a incontri, laboratori e spettacoli pensati per tutte le età.

Lo spazio sarà protagonista già dall'apertura di venerdì 23 ottobre con la presenza di Luca Parmitano (in collegamento) e Umberto Guidoni. Il festival proseguirà con approfondimenti sulle neuroscienze, robotica, salute, intelligenza artificiale, musica, linguaggio, storia e il rapporto tra corpo e tecnologia, guidati dalla domanda centrale di questa edizione: quanti modi diversi esistono di essere intelligenti?

Tra i nuovi nomi annunciati, numerosi esperti di rilievo tra cui Roberto Battiston (fisico), Monica Battini (esperta di comportamento e benessere animale), Paolo Benanti (teologo), Paolo Borzacchiello (studioso di linguaggio), Giulia Calogero (biologa marina), Jacopo Cardillo alias Jago (scultore), Marco Cattaneo (giornalista e conduttore), Guido Damini (divulgatore storico), Carola Divu (divulgatrice scientifica), Faso (musicista), Mattia Garutti (oncologo), Tommaso Ghidini (dirigente ESA), fra Marcello Longhi (Opera San Francesco), Beatrice Marini (chimica cosmetologa), Mike Maric (ex primatista di apnea), Michela Matteoli (neuroscienziata), Enrico Melozzi (direttore d'orchestra), Giorgio Metta (direttore IIT), Silvestro Micera (bioingegnere), Pietro Mortini (neurochirurgo), Laura Pepe (storica), Enrica Maria Porcari (prima Chief Information Officer CERN), Maria Rescigno (immunologa), Ruggero Rollini (divulgatore scientifico), Massimo Tarenghi (astrofisico) e Massimo Temporelli (fisico e divulgatore).

Uno degli appuntamenti speciali sarà L'intelligenza del sabato sera con Federico Basso e Davide Damiani: una serata tra scienza, domande e sfide che coinvolgeranno direttamente il pubblico.

Grande attenzione ai più piccoli con l'Area Kids di Focus Junior, dedicata a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Sono previsti giochi, laboratori, attività creative su matematica e scienze naturali, laboratori legati a manga, scrittura e altro ancora. Sul palco saliranno anche Davide Morosinotto, Geronimo Stilton, Marmò e la psicologa Roberta Tessaro. Nello spazio Giochi senza Wi-Fi i partecipanti potranno sfidarsi tra scacchi, giochi di logica e attività pensate per allenare il cervello.

L'Experience Area accoglierà il pubblico con oltre trenta installazioni, esperienze e laboratori interattivi, tra tecnologia, ricerca e attività sorprendenti. Gli eventi pre-festival sono già in programma: il 1° ottobre alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano Massimo Polidoro condurrà il pubblico alla scoperta della mente di Leonardo da Vinci e del Codice Atlantico, e l'11 ottobre alla Centrale dell'Acqua spazio ai bambini con Focus Junior insieme a Geronimo Stilton e alla sua Missione Acqua.

Il programma di Focus Live 2026 continua ad arricchirsi con nuovi ospiti e attività, e conferma l'ingresso gratuito su prenotazione per tutte le giornate. I partner di questa edizione includono BYD, Eni, Barilla, Humanitas University, Jordan Oral Care, AIRC, Mondadori Education, Federchimica, Fondazione Fair, Opera San Francesco e il supporto tecnico di La Lucerna. Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia continua ad essere partner culturale ed educativo, confermando la centralità della divulgazione scientifica per la città e per il pubblico italiano.