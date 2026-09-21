Samsung Electronics Italia celebra il Beloved K-Day: azienda, benessere e comunità

Un pomeriggio all'insegna del benessere, della condivisione e dell'inclusione: Samsung Electronics Italia ha realizzato il Beloved K-Day, un'iniziativa che ha coinvolto non solo i collaboratori ma anche le persone più care delle loro vite, tra familiari, amici e partner.

L'evento si è tenuto presso l'headquarter milanese e ha registrato oltre 670 presenze, tra circa 300 collaboratori, 250 adulti Beloved e 120 bambini e ragazzi. Questa partecipazione sottolinea il valore di un progetto pensato per unire mondo professionale e personale, dando ulteriore forza al senso di appartenenza e alla comunità aziendale.

Il Beloved K-Day rappresenta un pilastro della strategia di Samsung incentrata sul wellbeing. L'attenzione non si ferma solo al ruolo professionale di ogni dipendente, ma mira a valorizzare anche la sfera personale, relazionale e sociale. Questa filosofia rispecchia la variegata composizione aziendale, caratterizzata da un'età media di 41 anni, una forte presenza delle nuove generazioni (48% Millennials, 18% Gen Z) e una significativa componente internazionale e multiregionale. In molti casi la rete familiare si arricchisce di nuove forme di relazione e supporto sul territorio.

La manifestazione è stata organizzata pochi giorni dopo il Chuseok, la principale festività coreana, fondendo tradizione e identità aziendale. Il pomeriggio ha coinvolto attivamente bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni con la Kids Experience: personalizzazione di ventagli e maschere tradizionali coreane, giochi, danza e un laboratorio per scoprire la scrittura Hangul tramite calligrafia con pennello e inchiostro.

La serata ha visto protagonisti anche gli adulti con la Beloved Korea Experience, che ha permesso a collaboratori e persone care di immergersi nell'AI Home e vivere musica, sapori e giochi della cultura coreana, trasformando l'evento in un vero abbraccio intergenerazionale.

Oggi il benessere delle persone passa anche dalla qualità delle relazioni che le accompagnano nella vita quotidiana e dal riconoscimento delle diverse culture, storie e appartenenze che convivono all'interno dell'azienda. In una realtà giovane, multigenerazionale, internazionale e multiregionale come la nostra, il concetto di famiglia assume un significato sempre più ampio e inclusivo, capace di comprendere le persone che rappresentano un punto di riferimento nella vita di ciascuno. Con il Beloved K-Day abbiamo scelto di valorizzare questa ricchezza, aprendo le porte dell'azienda a chi contribuisce al benessere quotidiano dei nostri collaboratori. È un'iniziativa che parla di inclusione, appartenenza e dialogo tra culture, e che trova un significato ancora più profondo nel legame con la tradizione coreana, dove la cura delle relazioni e il senso di comunità rappresentano valori centrali. Per noi significa trasformare l'identità multiculturale dell'azienda in un'occasione concreta per rafforzare connessioni, vicinanza e partecipazione, ha dichiarato Marco Petrillo, Head of People Team di Samsung Electronics Italia.

Con il Beloved K-Day, Samsung Electronics Italia rafforza il suo impegno per una cultura aziendale centrata sulle persone, attenta ai cambiamenti sociali e generazionali e votata a creare un ambiente di lavoro sempre più partecipativo e inclusivo.