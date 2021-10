Football Manager 2022: beta in accesso anticipato disponibile ora

È arrivato quel momento dell’anno: la beta in Accesso Anticipato di Football Manager 2022 è disponibile su Steam e su Epic Games Store e offre, dunque, a tutti gli allenatori l’opportunità di iniziare la propria carriera virtuale in panchina con un po’ di anticipo.

Chiunque abbia pre-acquistato FM22 presso un rivenditore digitale autorizzato SEGA, può effettuare l’accesso su Steam o su Epic e lanciare immediatamente il gioco direttamente dalla propria libreria. Tutti gli appassionati che non hanno ancora effettuato il pre-acquisto non devono preoccuparsi, perché non è ancora troppo tardi per essere coinvolti. Tutti coloro che pre-acquisteranno FM22 su PC e Mac tramite un rivenditore autorizzato digitale tra oggi e il giorno della pubblicazione ufficiale, ovvero il 9 novembre, potranno accedere alla beta e ottenere anche un 10% di sconto.

La beta in Accesso Anticipato è una versione quasi completa (ma non finale) del gioco, per cui è possibile incappare in qualche bug. Ogni problema può essere segnalato al team di Sports Interactive tramite il tasto “Segnala un bug” nella barra laterale dell’interfaccio di gioco. Nella beta sono disponibili anche le modalità online, ma non è possibile accedere né ai contenuti di Steam Workshop, né agli editor in-game o pre-partita fino al 9 novembre, una volta che sarà disponibile la versione completa del gioco.

FM22 introduce nuovi strumenti sempre più sofisticati per permettere a tutti gli allenatori di trovare soluzioni vincenti, esprimere la propria visione calcistica e conquistare il successo con la propria squadra.

Gli allenatori saranno sempre più in controllo delle sorti del proprio club, sia dentro che fuori dal campo, grazie a una simulazione delle partite sempre più raffinata, un livello di analisi e presentazione dei dati più profondo e alla possibilità di richiedere ancora più consigli allo staff tecnico a propria disposizione.

Un nuovo motore per le animazioni e diversi miglioramenti all’intelligenza artificiale garantiscono la più autentica simulazione di campo mai apparsa nella serie, e il nuovo Centro Dati consente di analizzare in maniera più accurata cosa funziona di più e cosa meno durante le partite. L’ultimo giorno di mercato è stato completamente ripensato per rendere le battute finali della finestra dei trasferimenti ancora più dense di eventi, rumor e trattative, mentre le nuove riunioni con lo staff consentono agli allenatori di essere sempre in contatto con i propri assistenti.

Le carriere per giocatore singolo iniziate durante la beta in Accesso Anticipato di FM22 possono essere proseguite nel gioco completo.