Rainbow protagonista a Lucca Comics & Games 2026 con Winx Club, Geronimo Stilton e Pinky

Rainbow porta a Lucca Comics & Games 2026 novità esclusive con Winx Club, Geronimo Stilton e Pinky, eventi, installazioni urbane e meet & greet con gli autori.

Rainbow torna grande protagonista a Lucca Comics & Games 2026, accendendo l'entusiasmo dei fan con un programma ricco di novità, incontri speciali, prodotti inediti e attività pensate per tutte le età.

Il cuore di questa edizione sarà animato dai nomi iconici del pop culture italiano: Winx Club, Geronimo Stilton e Pinky. La manifestazione, che celebra il 60° anniversario, vedrà protagonisti sia gli amatissimi personaggi che i loro autori, confermando Lucca come punto di riferimento imprescindibile per fumetti, animazione e collezionismo.

Uno degli eventi più attesi sarà la celebrazione di Iginio Straffi, fondatore di Rainbow, che lascerà l'impronta delle sue mani alla Walk of Fame il 28 ottobre, entrando nella prestigiosa collezione dei creatori che hanno segnato l'immaginario di milioni di persone. Il giorno successivo, Straffi incontrerà i fan per un firmacopie e un meet & greet presso lo stand Winx Club. Un riconoscimento importante che celebra il suo percorso creativo e il ruolo dei suoi universi narrativi nella cultura pop internazionale.

Grande festa anche per Geronimo Stilton, il topo giornalista amato da intere generazioni, che sarà protagonista di una storia inedita ambientata tra le vie di Lucca, pubblicata in un'edizione esclusiva e riservata al pubblico del festival. Questo progetto speciale, ideato da Elisabetta Dami, vede coinvolti studenti e prevede momenti di incontro e spettacolo con il personaggio, tra cui il Geronimo Stilton Show a Piazzale Verdi il 29 ottobre e un firmacopie il 30 ottobre presso lo stand Mondadori.

Winx Club, marchio di punta di Rainbow, conquista Lucca con attività innovative tra editoria, collezionismo e installazioni urbane. In programma la presentazione di un nuovo volume d'arte dedicato alla serie e alla saga cinematografica, una sneakers in edizione limitata 100% Made in Italy, il primo vinile ufficiale nato dalla collaborazione con Human Sweat Records e il nuovo videogioco Winx Club: Moonlight Quest, disponibile da novembre. Gli appassionati potranno ottenere un codice omaggio per il download gratuito allo stand Rainbow.

Non mancano esibizioni dal vivo come il Winx Club Magic Day previsto per il 28 ottobre a Piazzale Verdi dove le sei fate, Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, accompagneranno il pubblico in uno spettacolo emozionante, seguito da un incontro speciale con i fan.

Nell'ambito del collezionismo, debutta la collezione di trading card Winx Club firmata KAYOU, mentre la magia delle Winx si diffonde in città con sei panchine photographic dedicate a ciascuna fata e una scenografica altalena con ali giganti nell'area Lucca Junior. Inoltre, vengono presentati un nuovo graphic novel di Isotta Santinelli e una nuova serie di album di figurine e prodotti collezionabili presso gli stand Gallucci Editore e Panini.

Spazio anche alla riscoperta di Pinky, l'iconico coniglio rosa creato da Massimo Mattioli, grazie a un nuovo progetto editoriale curato da Rainbow in collaborazione con ReNoir Comics/Nona Arte. A Lucca sarà presentato in anteprima Pinky 1973-1974, primo volume della raccolta filologica delle storie, arricchito da materiali inediti provenienti dall'archivio Mattioli e dalla prefazione di Iginio Straffi. Il volume sarà in anteprima presso lo stand ReNoir Comics e disponibile poi in libreria e fumetteria.

Installazioni, momenti di gioco condiviso e aree tematiche per bambini arricchiranno gli spazi urbani, grazie alla collaborazione con le aziende italiane più innovative del settore. Lucca Comics & Games 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fantasia, arte, narrazione e cultura pop.