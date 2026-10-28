Samsung porta PLAY SAMSUNG a Lucca Comics & Games 2026 con sfide e incontri esclusivi

In occasione di Lucca Comics & Games 2026, Samsung Electronics Italia porta il gaming al centro dell'attenzione con PLAY SAMSUNG, uno spazio dedicato al gioco e all'intrattenimento interattivo allestito in piazza Bernardini. Dal 28 ottobre al 1° novembre, i visitatori potranno immergersi in un programma di attività pensate per gli appassionati di videogiochi, tecnologia e cultura pop.

L'iniziativa offrirà l'opportunità di scoprire da vicino le potenzialità dell'ecosistema Samsung applicato al gaming, attraverso esperienze che spaziano dal gioco su smartphone alle sfide su console e PC. Smartphone, tablet, monitor e TV saranno al centro delle diverse attività, mostrando come dispositivi differenti possano contribuire a rendere l'esperienza di gioco più versatile e coinvolgente, in base alle preferenze e alle abitudini di ciascun utente.

All'interno di PLAY SAMSUNG, il pubblico potrà mettersi alla prova con sfide competitive e momenti di intrattenimento, passando da una piattaforma all'altra e sperimentando diverse modalità di gioco. Un'occasione per conoscere le soluzioni tecnologiche del brand in un contesto dinamico, dove la passione per i videogiochi diventa un'esperienza da condividere.

Il programma prevede inoltre la partecipazione di alcuni dei talent più amati della community italiana del gaming, protagonisti di sfide e momenti di incontro con i visitatori. Un modo per avvicinare il pubblico ai volti più conosciuti della scena videoludica nazionale e vivere in prima persona l'atmosfera di uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop.

Con PLAY SAMSUNG, il marchio sudcoreano rinnova così la propria presenza nel mondo dell'intrattenimento digitale, valorizzando le possibilità offerte da un ecosistema di dispositivi capace di accompagnare gli utenti nelle diverse modalità di gioco.